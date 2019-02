El pianista Daniel Smith y la soprano Concepción Arrayá llenan de swing la radio

Cuando la música se lleva por dentro ocurre el milagro y la magia. Es justo lo que transmiten el pianista Daniel Smith y la soprano Concepción Arrayá. Ambos han estado este miércoles en la SER y nos han regalado un mini acústico extraordinario que recordaremos para siempre. Han sido dos interpretaciones formidable que nos han despertado las ganas de más.

Escucha aquí los sonidos.....

BIOGRAFÍA DANIEL SMITH

Es el mejor pianista holandés-indonesio-anglo-escocés y boogie woogie de piano del mundo. Aprendió boogie woogie de su tío holandés-indonesio, fue inspirado por su padre el artista Bryan Smith, nacido en Manchester, a través de su colección de discos de Fats Domino, LP de Jerry Lee Lewis y Memphis Slim, así como los grandes fanáticos de la moda como Pete Johnson, Albert Ammons y Jimmy Yancey. Mas tarde se formó como Profesor de Idiomas e impartió clases en Italia, Alemania, Turquía, Egipto y Portugal, a su regresó al Londres a mediados de los años noventa, Daniel realizó una audición para Sonny Black y se unió a él, desde entonces, Daniel no ha mirado atrás, formando su propia banda en 1999 y siguiendo fuerte en varios formatos.Además, ha grabado nueve álbumes y lanzado 3 álbumes 'Best Of' en su canal de YouTube. Después de haber enseñado EAL y SEN en escuelas integrales de Londres durante 13 años, renunció a la enseñanza a tiempo completo para concentrarse plenamente en la música, volviendo a su hogar en Escocia. Y actualmente, divide su tiempo entre Londres, Escocia y ahora España, donde vive, en Huelva, con su esposa española. Él está combinando varias clases de blues / boogie piano, Lengua inglesa y otras enseñanzas; registro de compromisos y proyectos; y conciertos, giras y actuaciones cuando y donde pueda.

BIOGRAFÍA CONCEPCIÓN ARRAYÁ

Comenzó sus estudios de canto en el Conservatorio de Sevilla bajo la tutela del maestro Rafael Ruiz Chía, al mismo tiempo que cursó de canto y máster class en Valencia y en Madrid, con los maestros Francisco Kraus o Suso Mariátegui. También recibió clases de canto del maestro Alfonso García de Léoz. Después concluyó su carrera en la Escuela Superior de Canto de Madrid, de la mano del maestro Ramón Regidor. Concepción Arrayá ha realizado diversas "Antologías de la Zarzuela como solista titular del Coro Teatro Lírico de Huelva, así como oratorios “Misas Brevis Kv 65 y Kv 140” de W.A. Mozart, en Girona y Alemania. Además, ha realizado Recitales Líricos para la Fundación El Monte, acompañada del pianista Borja Otero. Encarnó el rol de Diana Morales en el musical americano “A chorus line”, y el de Rosaura en la zarzuela Los Gavilanes. E igualmente, ha sido soprano solista de Operasur, realizando "La noche de la Zarzuela", por toda la geografía española. En 2012 organizó los cursos de verano de la Universidad de Huelva como gestora de los Master Class de canto impartidas por Dª Valle Duque y D. Vicente Romaní. En 2013 y 2014 repitió en las fiestas locales de Peguerinos (Ávila) con sus recitales de Zarzuela y Canciones Populares Españolas acompañada al piano por el maestro Vicente Romaní. En 2016 entró a formar parte del Orfeón de Huelva como jefa de cuerdas y solista en sus actuaciones. comparte escenario además, con la Banda Ntra. Sra. de la Cinta, cantando repertorio lírico. También, ha formado parte de la Big Band Onubraum como cantante solista desde su presentación en 2018. Como profesora de canto ha impartido clases en la escuela de teatro “Virginia Moraga” y en la Escuela de Canto del “El Orfeón y Escolanía de Huelva”.