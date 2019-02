"Me voy muy agradecido y siendo un industrialista más"

Paco Cala deja el Jerez Industrial entendiendo que era “lo mejor para las dos partes”, se va sin ningún reproche y “muy agradecido por las muestras de cariño que he recibido de todos, hasta en estos días de socios a los que ni siquiera conozco, me voy siendo un industrialista más”, decía en la Cadena SER.

Dice que está convencido de que el equipo acabará metiéndose en la liguilla, “a veces en el fútbol se tienen que buscar revulsivos aunque los resultados no estaban siendo malos”.

El ya ex entrenador del Jerez Industrial recuerda cómo sucedieron los hechos tras perder ante el Algeciras B el pasado domingo en La Juventud: “Hablan conmigo y me dicen que hay socios que colaboran económicamente y que se están poniendo nerviosos. Había un poquito de desconfianza y ante eso yo no me aferro al cargo, al contrario, llegamos a un acuerdo y me voy", reconociendo que "no ha sido un cese, sino algo de mutuo acuerdo porque ante esta situación que se planteaba creo que la mejor decisión para todos era ésta".

Cala defiende a la plantilla y el tiempo que queda para concluir la liga, por eso se muestras tan convencido de que el objetivo era alcanzable, “los jugadores se han implicados de una manera increíble, ha sido un lujo trabajar con ellos y el que ahora me sustituya “no va a tener ningún problema porque se va a encontrar un equipo muy bien trabajado, que se entrena a una alta intensidad, con los conceptos muy claros, sólo los matices que el nuevo técnico quiera poner".