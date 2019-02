Ángela Hidalgo se querella contra Daniel Campos por "injurias"

Nueva querella a Daniel Campos. Esta vez será interpuesta por la concejala y parlamentaria Ángela Hidalgo tras no haber prosperado el acto de conciliación que ha tenido lugar esta mañana en el juzgado de Linares y al que han acudido los abogados de ambas partes. Hidalgo relata que “sin venir a cuento, el día de mi toma de posesión en el Parlamento el 27 de diciembre, no se le ocurre otra cosa que decir públicamente que yo estaba acusada por corrupción. Ante semejante barbaridad y ataque a mi derecho al honor no me quedó otra que de forma inmediata tuve que interponer la necesaria y previa papeleta o demanda de conciliación”.

En dicho acto, el representante legal del secretario socialista se ha “negado a reconocer que me calumnia e injuria y, en definitiva, rechazando rectificar sus declaraciones, para que entre ambas partes existiera un consenso. Ahora me veo en la necesidad y en la obligación ineludible de acudir a los tribunales”.

Las declaraciones de Campos fueron realizadas en una rueda de prensa. “Lo que le pido al PSOE es que se preocupen por otras cuestiones y se olviden de judicializar la vida política. No sé qué actitud ha tomado si cree que el electorado le va a votar acudiendo a los juzgados. Pero conmigo ha topado, yo defiendo la gestión del dinero público por encima de todo” asevera Hidalgo.