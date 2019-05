Dimite la cúpula de bomberos por las "purgas estalinistas" de Barbero

La Cúpula Directiva del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta mañana su dimisión en bloque por el "menosprecio" y la "desconsideración" y la "irresponsabilidad" del Delegado de Seguridad del Consistorio. Javier Barbero destituyó la semana pasada al Jefe del Cuerpo de Bomberos y al Director General de Emergencias. Dijo que lo hacía por razones "técnicas", pero los bomberos lo niegan. "Miente de una manera deliberada", ha dicho Rubén Gallego, uno de los Subinspectores que ha dimitido.

Los bomberos aseguran que la destitución fulminante de parte de la cúpula de Emergencias por parte de Barbero, que avanzó el diario El Mundo la semana pasada, se debe a las desavenencias que han tenido con él por la aplicación de la jornada laboral de las 35 horas. Ellos aseguran que sin ampliar el número de efectivos no se puede garantizar la seguridad de la ciudad. El ya ex jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan José García, que ha estado presente en esa rueda de prensa, lo ha explicado así: "Yo me he negado a aplicar esta medida porque mi responsabilidad es la seguridad de la ciudadanía de Madrid. Yo no tengo ningún criterio electoralista. Soy un funcionario de carrera. Llevo treinta años aquí. No soy político. Soy bombero. Y mi obligación es velar por la seguridad de los ciudadanos".

Juan José García fue nombrado hace apenas cuatro meses por el propio Barbero. Esta mañana ha contado que solo ha hablado dos veces con él, una cuando lo nombró y otra cuando le comunicó su destitución. El ex Director General de Emergencias, Ignacio Becerril, que también ha estado hoy presente, llevaba dos años en el cargo. Los bomberos aseguran que el modelo del Delegado de Seguridad se parece más a las "purgas estalinistas " que a un modelo democrático.