Salva Sevilla: "El equipo lo está dando todo, no es fácil sumar fuera"

El centrocampista del Mallorca Salva Sevilla ha asegurado este miércoles que el equipo "lo está dando todo" pero "no es fácil sumar fuera", en alusión a las dos únicas victorias mallorquinistas en calidad de visitante en Majadahonda y Reus y a la derrota en Albacete la pasada jornada.

"Todos los rivales van a jugarse mucho. El Lugo (próximo visitante en Son Moix) viene en una situación complicada y nos va a costar", ha señalado Salva Sevilla, quien califica de "importante alargar la racha de solidez" en casa.

"Esta semana estamos trabajando al máximo y tenemos ganas de que llegue el domingo para sumar los tres puntos, que serían muy importantes", ha subrayado.

El centrocampista almeriense, que a sus 34 años y tras jugar en el Betis y el Espanyol se ha convertido en un jugador clave en los planes del técnico Vicente Moreno, ve opciones de jugar la promoción a Primera manteniendo los buenos números en la isla y sumando como visitantes.

"La segunda vuelta siempre es mucho mas dura y ganar partidos fuera de casa cuesta mucho. Todos los equipos se juegan cosas importantes. El equipo compite y está haciendo las cosas bien, yo confío en sacar puntos fuera", ha indicado.

Salva Sevilla ha subrayado, asimismo, que se siente "cómodo e importante" dentro del equipo.

"Me encuentro bien, como a principio de temporada, me están saliendo las cosas y el míster me transmite mucha confianza. Trabajo para eso, para aportar cuando me toca jugar y cuando no juegue, apoyaré desde fuera. Lo más importante es el equipo, que consiga puntos", ha indicado el futbolista andaluz