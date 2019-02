Ariadna Gil trae al Principal el canto de la lucha por la libertad de Jane Eyre

La oferta teatral del ‘Invierno Cultural 2019’ continúa mañana jueves, 14 de febrero, en el Teatro Principal de Palencia (20:30 horas) con la adaptación de la novela ‘Jane Eyre’. En palabras de la directora, Carme Portaceli, la obra es una ventana a través de la que Charlotte Brontë nos presenta su visión del mundo. Jane opina sobre la diferencia arbitraria entre clases y hace especial atención al papel de la mujer en el mundo. Ella nunca deja que olviden que, por el hecho de ser pobre o de ser mujer, no es un ser inferior. Pero por encima de todo, “es una obra romántica en la que la lucha por la libertad es el impulso que guía a la protagonista en un mundo en el que las mujeres no la podían alcanzar” pero también un título con el que el espectador descubrirá que el amor sólo se hace realidad cuando “los dos protagonistas hablan de igual a igual, cuando el amor ya no es una cárcel, sino un acto de libertad”.

Ariadna Gil interpreta a la heroína romántica Jane Eyre en esta adaptación de la novela de Charlotte Brontë que, según Portaceli, representa "un canto a la lucha por la libertad". Un libro que habla de una mujer fuerte, resistente y que se enfrenta a toda autoridad establecida por la lucha de sus derechos, los cuales no paran de verse mermados. Jane Eyre es vista por mucha gente como uno de los primeros personajes feministas de la literatura, y ahora se reivindica en la obra que dirige Carme Portaceli con Ariadna Gil como protagonista, acompañada por un reparto conformado por Jordi Collet, Gabriela Flores, Abel Folk, Pepa López, Joan Negrié y Magda Puig, y con los músicos Alba Haro, al violonchelo, Clara Lai, Clara Peya y Laila Vallés, al piano.

Las entradas para ‘Jane Eyre’ –a un precio que oscila entre los 12 y 20 euros, nueve y 15 euros para jóvenes menores de 25 años, desempleados y familias numerosas- se pueden adquirir mañana, día de la función, en las taquillas del Teatro Principal, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y en la web www.teatroprincipalpalencia.es.