El Plan de Empleo de Garantía Juvenil del Ayuntamiento de Palencia comienza con dos meses de retraso

El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Palencia ha emitido un comunicado en el que denuncia que el Plan de Empleo de Garantía Juvenil, va a iniciar su andadura con dos meses de retraso con las consiguientes críticas al Equipo de Gobierno tras las declaraciones triunfalistas del alcalde, Alfonso Polanco, que considera las actuales cifras de paro en Palencia como positivas.

En su escrito el Comité asegura que las contrataciones tenían que haberse realizado el pasado día 2 de enero. Sin embargo, según nuevas previsiones de los responsables municipales, ya no podrán hacerse antes del próximo 1 de marzo.

La subvención a los contratos de Garantía Juvenil cuenta con una dotación presupuestaria de 130.000 euros, que se verá reducida en dos meses de contrato, equivalentes a una pérdida de 43.300 euros que los futuros contratados no percibirán en sus nóminas.

"Son contratos para puestos Técnicos que requieren una titulación determinada, siendo una oportunidad para los ciudadanos de Palencia, que no encuentran salida a sus estudios superiores en la capital. Después, nos lamentamos de los nefastos datos de la despoblación en Palencia, pero conociendo esta dejadez por parte de la administración y perdiendo subvenciones, no nos extraña que nuestros jóvenes tengan que buscar su futuro fuera de tierras palentinas."

El los sindicatos del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Palencia CSIF, UGT y CCOO, advirtieron meses atrás de la importancia que tenía tramitar éstos expedientes antes del 2 de enero, pero como de costumbre, no se nos hizo caso. Ahora, van a ser los desempleados palentinos quienes paguen la incompetencia y la desidia del equipo de gobierno.

"Suponemos que esta cuestión no tiene mucha importancia para Alfonso Polanco, ya que según él, la situación del empleo en Palencia es una maravilla, y no hay inconveniente en echarse a dormir la siesta en vez de gestionar los 130.000 euros que la Unión Europea ha puesto a su disposición para paliar el problema del paro juvenil."

"Sr. Polanco, para dejar perder subvenciones en materia de empleo por parte del Ayuntamiento que usted gobierna, no hace falta hacer y pagar estudios de mercado por esta administración. Sólo hace falta ponerse a trabajar y mostrar un poco de interés gestionando bien los millones que nos dan y crear empleo de verdad, no dejarlo perder por no cumplir los plazos acordados. Así el empleo no va bien en Palencia Sr. Polanco, así no... y menos, con el mal ejemplo que se da desde el propio Ayuntamiento."

El Comité de Empresa del Ayuntamiento advierte que permanecerá vigilante sobre futuras actuaciones del equipo de gobierno, para evitar que se repitan casos como éste, que sabiendo que no es el primero, lamentaríamos profundamente que no sea el último.