UPN pide la dimisión de Ayesa (MCP)

UPN exige responsabilidades políticas en la actuación de Aritz Ayesa, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, por "obviar" un informe de los "tres máximos responsables jurídicos más el interventor" en la MCP. Ese informe, que según concejales de UPN en Pamplona fue ocultado por el presidente de la entidad, Ayesa, versaba sobre contratos realizados en 2017 y un recurso que plantearon los regionalistas en su día ante el intento de "camuflar" como temporales contratos que eran fijos con el fin de saltarse las normales de estabilidad presupuestaria.

Para la edil María Caballero "es insólito y escandaloso" en la Administración el proceder de Aritz Ayesa, que les envió "un oficio señalando que había pasado el plazo y era un certificado acreditativo del carácter desestimatorio del recurso por silencio administrativo". "Obviar ese informe es un escándalo y estamos analiando la trascendencia. Podría haber incurrido en prevaricación por omisión". Según Caballero, al no resolver el recurso es como ir en contra del informe jurídico. También en UPN anunciaron que están analizando la posibilidad de que se derive un caso de responsabilidad contable que debiera juzgar el Tribunal de Cuentas. Además de las posibles responsabilidades jurídicas, UPN entiende que hay una responsabilidad política: "No le cabe otra salida que una dimisión inmediata. Ha sido pillado haciendo trampas", señaló el edil Fermín Alonso sobre Aritz Ayesa. Alonso apeló a las formaciones del resto el cuatripartito para que no pasen por alto esta situación "por muy socios que sean".