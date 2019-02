"El mayor revés de toda la legislatura ha sido no poder mantener el gobierno a cuatro"

"El mayor revés de toda la legislatura para el alcalde de Pamplona ha sido no poder mantener el gobierno a cuatro, sobre todo con la no aprobación de los presupuestos". Joseba Asiron señalaba en La SER que "sabíamos que era muy difícil porque somos cuatro partidos y somos cuatro partidos diferentes, ha costado mucho pero se iban sacando cosas adelante hasta la ruptura; el consecuente disgusto que nos hemos llevado con presupuestos no se puede ocultar".

Aunque insiste en que aun así el Ayuntamiento no se ha parado y hace un balance positivo de la legislatura con reducción de la deuda. "El Ayuntamiento de Pamplona ha reducido en 41 millones la deuda que tenía en el año 2015, una deuda que se generó cuando probablemente éramos, entrecomillas ricos, y ahora que no somos tan ricos hemos tenido que gestionarla, manteniendo los servicios muncipales y doblando las ayudas sociales".

Pero también problemas sobre la mesa como las críticas en torno a la imposición del euskera, sobre lo que dice que "no es un problema tanto de imponer el euskera sobre el castellano o el castellano sobre el euskera, como que de hacernos a la idea de que en esta ciudad al menos desde tiempo de los romanos hay dos idiomas, y que los dos nos pertenecen a todos. Yo lo reivindico el castellano también como mi lengua materna pero también reivindico el euskera como segunda lengua".

Y reconoce como preocupante la situación de los ruidos en el casco viejo. "Es una situación complicada, un problema de difícil solución, que requiere dosis de empatía y diálogo y que nos preocupa a todos los grupos, no sólo al mío".