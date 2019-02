Más euskera en los departamentos

El primer departamento en aprobar su plan ha sido el de Relaciones Institucionales y Ciudadanas. En las próximas semanas llegarán los demás. La consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo, explica que se han identificado las unidades orgánicas prioritarias donde se impulsará la presencia de funcionarios con conocimientos de euskera, aunque ahora se abre un proceso de negociación con los sindicatos para concretar en qué plazas. “El número de plazas todavía no está fijo porque son tres años de vigencia del plan para ir introduciéndolas. La elaboración de las plazas están estableciendo esos criterios de atención al ciudadano y la realidad sociolingüística. No tiene sentido que una plaza de médico en Leiza no tenga perfil bilingüe y en estos momentos no la tiene”, comenta la consejera.

En esa negociación, que empieza el viernes, se deben concretar el número de plazas y el nivel de conocimiento del euskera que se va a exigir. El plan ya adelanta que los trabajadores afectados que no tengan conocimiento de euskera o tengan un nivel bajo de conocimiento de ese idioma "realizarán cursos de formación". Cursos que se le ha preguntado a la consejera si van a ser obligatorios. “Aquí no se va a obligar a nadie a nada que no se pueda obligar. Evidentemente obligar a realizar una formación suena ridículo”, ha contestado Ollo.

La consejera recordaba: “El propio Decreto Foral habla en un artículo que el personal fijo, tanto como funcionario como laboral contratado, se le garantizan sus derechos a ocupar la plaza”.

Los planes lingüísticos se proyectan para el periodo 2019-2021.