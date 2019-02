Hasta 7 pueblos de Salamanca pueden quedarse sin colegio el próximo curso

La provincia de Salamanca contará el próximo curso, 2019/2010, con 10 profesores menos, debido principalmente a la despoblación. Esto supondrá también que siete municipios tengan que cerrar sus escuelas, según Federico Matín, presidente de CSIF Salamanca, cierre que afectará a Zamayón, Tarazona de la Guareña, Ituero de Azaba, La Maya, Aldea del Obispo, Villar de Peralonso y Sorihuela.

La propuesta inicial de la Consejería de Educación era eliminar 19 profesores en la provincia, aunque finalmente se perderán 10. “Salamanca, históricamente, es de las que pierde. No se mejora la educación, faltan planes de mejora y no de mantenimiento que es lo que sucede desde hace 8 años, si no se avanza se genera un retroceso”, señala Martín.

Desde CSIF también critican que “los criterios por los que se produce la creación o supresión de plazas, negociados, pero no consensuados en Mesa Sectorial de Educación, siguen siendo unos criterios restrictivos, basados más en criterios económicos que educativos”.