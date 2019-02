Nekane Arzallus: "Dejo el club en buenas manos"

Ya es ex presidenta del Delteco GBC. Deja el deporte para pasarse a la política. Nekane Arzallus se pasa por SER DEPORTIVOS GIPUZKOA para explicar las razones que le han llevado a tomar esa decisión.

-¿Cómo se encuentras tras dar a conocer la noticia?

Emocionada y agradecida por los mensajes de mucha gente. Estoy bien.

-¿Qué sensaciones tiene?

Es una mezcla de todo. Alivio no, porque sigo en el Consejo y voy a dar mucha guerra todavía. Alegría por una nueva etapa, porque en estas cosas debes meterte con alegría e ilusión. Y también convencida de que Nacho lo va a hacer muy bien como presidente del GBC.

-¿Por qué dar este paso en este momento concreto?

Los momentos en este caso no los elijo yo. Surge cuando surge. Y las elecciones son cuando son. Y al alcalde no le puedes decir que me espere cuatro año. El momento no es el mejor para el club, pero soy consciente de que hay gente detrás que tiene mucha capacidad. El club se queda en buenas manos. Y por esa parte tranquilidad. Pero es verdad que me costó todo eso, pero los momentos no los elije una.

-¿Por qué sigue en la diretiva hasta entrar en el Ayuntamiento?

Porque siempre he trabajado en favor del club, lo hago desde hace ya muchos años.

-¿Cómo deja el GBC?

Dejo un club que está merjor que hace unos años, que debe seguir trabajando para conseguir esa estabilidad que buscamos desde hace muchos años. Y en lo deportivo podía estar mejor, pero calidad hay, tengo ilusión en que se salven y estoy convencida de que pueden dar una gran sorpresa. Sería la alegría de todos, la más grande.

-¿No le da temor el paso del mundo del deporte a la política?

Miedo no me da. Fácil no es. Es una experiencia nueva, pero hay que dar pasos adelante y croe que estoy preparada para elllo. Con mucha responsabilidad y respeto.