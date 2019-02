El Tribunal no admite como prueba un informe que asegura que Caja Segovia recibió ayudas públicas

La quinta jornada del juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia sigue con los interrogatorios a los testigos integrantes del consejo de administración y de la comisión de control de la entidad.

El exalcalde, Pedro Arahuetes, insistió en lo apuntado por otros testigos cuando aseguró que no se dieron a conocer las cantidades individuales a percibir por los miembros del consejo de dirección en el consejo de administración. También sostuvo que confió siempre en el dictamen de la comisión de retribuciones previas a cada consejo y que fue él el que, a raíz de la publicación en prensa de las cifras de las prejubilaciones, solicitó la convocatoria de un Consejo extraordinario en noviembre de 2011.

También compareció Juan José Sanz Vitorio, portavoz de Grupo Popular en las Cortes, que recordó su petición al Consejo de la solicitud de informes externos para estudiar la posibilidad de cambiar el Plan de prejubilaciones ante el "perjuicio a la reputación de la entidad, y no económico", motivado por la situación de crisis, sin dudar de la legalidad de los acuerdos. Sanz Vitorio, además, consideró que Caja Segovia era solvente y estaba bien gestionada, pero no podía sobrevivir sola, por lo que lo ideal hubiera sido que se agruparan las Cajas de Castilla-León, y al no ser posible, posteriormente propuso la integración en banca cívica. "Me debí explicar mal, porque nadie me hizo caso", aseguró.

Antes del comienzo de los interrogatorios, la Fundación Caja Segovia intentó aportar como prueba por parte de la acusación un informe extraído de internet, que demostraría que la entidad recibió ayudas públicas en 2010 por valor de 121 millones de euros. Tanto el ministerio fiscal como las defensas rechazaron la aceptación del informe al insistir en que ya el Banco de España aseguró en su día que no recibió Caja Segovia dinero público, que la cantidad referida fue consignada a BCA Bankia, que se trata de un documento irrelevante, presentado fuera de tiempo, y consideraron la maniobra como "oportunismo procesal que vulnera el ejercicio de la defensa". Con semejantes argumentos el Tribunal no admitió el informe.

La concesión de ayudas públicas es una de las claves del juicio, y a la entrada de la Audiencia Provincial, Manuel Escribano volvió a insistir en que Caja Segovia no recibió ayudas. Uno de los testigos, el presidente de la Fundación Caja Segovia Javier Reguera, confió en una resolución favorable a las tesis de la acusación. Está previsto que mañana jueves continúe el juicio con las declaraciones de peritos, y el día 19 serían las conclusiones, aunque podrían retrasarse según la evolución de la próxima sesión, última de la semana.