Castro: "El Sevilla en nuestro torneo se transforma y haremos un buen partido"

El Sevilla llega a Roma en peor situación fustbolística que cuando se produjo el sorteo que le emparejó a la Lazio italiana. El conjunto romano está haciendo un buen papel en su torneo doméstico y se convierte en un rival peligroso para el equipo sevilista que busca mejorar su imagen de las últimas semanas. "Llegamos bien, quizás no en nuestro mejor momento, pero el Sevilla en nuestro torneo se transforma y seguro que haremos un buen partido" ha señalado el presidente del club que afirma que "la eliminatoria va a ser dura. La Lazio es un equipo potente y evidentemente será difícil porque somos dos grandes equipos" señaló.

Castro no esconde que el equipo ha bajado el nivel pero recuerda otros momentos de la temporada que también courrió así. "Sería ridículo no reconocer que el momento no es el idóneo. Estuvimos mal en septiembre y estos técnicos le dieron la vuelta y estuvimos líder. Ni antes éramos los campeones ni ahora los peores. Hay fases en las que se está mejor y otra peor" indicó el dirigente sevillista. El dirigente explica su visión del Sevilla como equipo visitante. "No solo nos ocurre a nosotros. . Al calor de tu gente puntúas más que fuera. Somos los que más partidos llevamos, diez o doce más que los demás. También las lesiones se han dejado notar, pero ello no es óbice para decir que nuestro equipo es competitivo" concluyó