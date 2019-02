Emasesa invertirá 26 millones en 13 proyectos hasta junio

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha desgranado este miércoles las 13 nuevas obras que la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) llevará a cabo en el primer semestre de este año, por un importe de 26,6 millones de euros, y ha anunciado, además, el desarrollo de un proyecto "emblemático de ciudad" en la avenida de la Cruz Roja, similar a la actuación llevada a cabo en la avenida del Greco y para el que ya cuenta con financiación europea procedente de la convocatoria LIFE.

Entre esas nuevas actuaciones, menciona obras en Torreblanca, por valor de seis millones; en Ronda de Tejares, por diez millones, con la sustitución de colectores hasta Blas Infante y la reurbanización de la zona; el avance en el cierre del anillo de aguas residuales con acciones en la estación depuradora de San Jerónimo; así como intervenciones en el centro, Cerro-Amate, Polígono Calonge o el Distrito Norte.

En rueda de prensa, junto al concejal delegado de Hacienda, Joaquín Castillo, y el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, Espadas ha destacado el "papel transformador" de esta empresa pública en el mandato, con 170 proyectos ejecutados o en ejecución por 120 millones en cuatro años. Estas obras han permitido no sólo la mejora de las infraestructuras sino también el "reequilibrio territorial", con iniciativas como la de Palmete donde "hacía 20 años que no se intervenía, y la mejora de la accesibilidad y de la sostenibilidad de las vías a través de las reurbanizaciones de las calles en las que se actúa.

"La ciudad no está dispuesta a parar aunque haya quien quiera dar por terminado el mandato y que nos dediquemos a hacer campaña, al no permitir que el presupuesto de 2019 salga adelante o votando 'no' a los proyectos que se plantean en la Gerencia de Urbanismo", advierte Espadas, que deja claro que el Ayuntamiento continuará en la gestión municipal.

Así, ha destacado las obras que ya están concluyendo, como es la transformación integral de la avenida del Greco, con una inversión de 3,2 millones, o el depósito de retención de aguas de Kansas City, por 14 millones, donde se incluyen la instalación de zonas deportivas y de juegos en su superficie. Ambas se prevé que estén finalizadas a mediados de marzo. También, menciona la reurbanización de las calles Chile y Automoción y la reubicación y restauración de la fuente de la Plaza de la Encarnación.

A ellas, se suman obras en este primer semestre del año como el inicio de la intervención en Ronda de los Tejares, desde Ronda de Triana a la avenida de Blas Infante, actualmente en fase de adjudicación y que arrancará previsiblemente. Con una inversión de diez millones y un plazo de ejecución de un año, es una de las actuaciones "más potentes" que se desarrollarán, según señala Espadas, y que permitirá la sustitución de los obsoletos colectores hasta Blas Infante, además de "una notable mejora" de la superficie, con actuaciones de remodelación del acerado o la reordenación de los aparcamientos, entre otras.

"Esto va a permitir que uno de los espacios más deteriorados de Triana experimente una transformación completa con itinerarios peatonales, una reordenación de los aparcamientos y mayor accesibilidad", detalla el alcalde, que recuerda que así se complementa además la intervención integral realizada durante 2018, en buena parte de la barriada del Carmen.