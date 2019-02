Olite se movilizará para defender las urgencias nocturnas

El consejero de salud, Fernando Domínguez, justifica el próximo cierre de las urgencias nocturnas de Olite porque no han podido encontrar personal para atender la nueva uvi móvil comarcal. Un argumento que no convence al alcalde la localidad, Andoni Lacarra para quien "el tema ya lo tenían muy avanzado, de hecho lo quieren lanzar para mediados de marzo. Yo echo en falta más compromiso para buscar una alternativa o tomar esta medida de forma transitoria hasta que se encuentre el personal adecuado, pero de eso no ha habido nada y vamos a perder las urgencias nocturnas y no las vamos a recuperar".

Todos los grupos municipales están de acuerdo en el perjuicio que supone para Olite esta medida y van a aprobar una moción conjunta en el próximo pleno para trasladar su demanda al Gobierno y al Parlamento. También se comienza a hablar de movilización vecinal, adelanta Lacarra porque "si vemos que no cambian las cosas habrá que hacer alguna concentración, tendremos que movilizarnos, aunque veo que en esa reivindicación vamos a estar solos en la comarca, así que haremos ruido pero nosotros solos". Soledad, porque en Olite reconocen que la medida va a beneficiar a toda la Zona Media menos a los usuarios de su centro de salud.