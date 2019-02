La Audiencia de Valencia confirma el archivo de la causa contra Ribó por la encuesta fallera

La Audiencia de Valencia ha confirmado el archivo de la causa que se abrió al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, a raíz de la denuncia presentada por un asesor del PP por negar a la oposición el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

Así, en un auto fechado el 12 de febrero, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia desestima el recurso que el PP interpuso contra la decisión anterior del Juzgado de Instrucción Número 9 de València que ya sobreseyó el asunto.

En dicha resolución, el juez falló que Ribó no actuó "a sabiendas" al no facilitar el expediente, sino que "se basó y confió en el buen hacer del técnico en derecho y experimentado secretario general del Ayuntamiento". Igualmente, consideró que el primer edil no obró "de forma arbitraria", puesto que "la confianza de dicho profesional suscribió la decisión con base jurídica suficiente para la denegación temporal de la información, cuya oportunidad de ser recurrida por los denunciantes se dejó correr", hasta que la negativa fue firme.

Asimismo, el auto explicaba que el expediente que originó la denuncia del asesor del PP "no llegó a generar un expediente municipal, sino, únicamente un soporte electrónico", por lo que no se puede considerar que sea un expediente municipal en su "concepto jurídico administrativo". Además, aclaró que, en vez de negar la información, "fue más bien diferirla hasta que finalizara el expediente sancionador por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)".

Ahora, la Audiencia coincide con el juez instructor y argumenta que no puede afirmarse que existiera "una resolución arbitraria por parte del alcalde a sabiendas de su manifiesta y patente ilegalidad". La razón para alcanzar esa conclusión, continúa, "resulta sólida y de peso" y aflora del testimonio del secretario del Ayuntamiento quien consideró que debía mantenerse la reserva de acceso a la información al grupo municipal solicitante en defensa de los intereses municipales.

Tras conocer el archivo definitivo de la causa, fuentes municipales han recordado que esta era "una de las más de 15 denuncias" que el asesor del PP Luis Salom "ha ido interponiendo contra distintos cargos públicos, todas ellas archivadas hasta la fecha".

Recalcan que la Audiencia de València "dicta de manera definitiva que el gobierno municipal y, por tanto, Joan Ribó, hizo las cosas bien: ni hizo una resolución arbitraria (por tanto, no prevaricó), ni impidió a la oposición ejercer sus funciones". De hecho, recuerdan que la misma fiscalía pidió ya el archivo del caso.

En su momento, el alcalde ya explicó que esta denuncia trataba de "tapar las vergüenzas del PP por sus múltiples casos de corrupción" y auguró un corto recorrido al que, según Joan Ribó, ha sido "un nuevo intento de los populares de usar la justicia de manera torticera y partidista".