Vuelve la radionovela en Hoy por Hoy Vigo

En Hoy por Hoy Vigo hemos celebrado el Día Mundial de la Radio. En un programa especial en el que no faltó incluso nuestro pequeño homenaje a las historias noveladas. Uno de los grandes éxitos de los Hermanos Marx antes de dar el salto a la gran pantalla fue un serial radiofónico en el Five Star Theatre. Se trataba de la serie Beagle, Shyster and Beagle, Abogados en la que Groucho y Chico Marx representaban a los disparatados personajes del letrado Mr Flywheel y su pasante Mr. Ravelli. Mauro Picatoste en el papel de juez, Jacobo Buceta en el papel de Mr Ravelli y Alberto Cunha en el papel de Mr Flywheel representaron en riguroso directo un capítulo de la hilarante radionovela. Fue un pequeño homenaje a esas historias que formaban parte de miles y miles de familia y que ahora se han vuelto a recuperar con tanto éxito. Todo sea por el Día Mundial de la Radio.

Seguir leyendo