El 'Verso Suelto' de José Juan Arcéiz

El pasado viernes, los sindicatos mayoritarios hicimos un acto en Madrid,en el cual nos juntamos más de 10.000 sindicalistas, para pedirle una serie de cosas al gobierno de la nación y a la patronal de este país. A ésta última, simplemente que cumpla lo acordado en la negociación colectiva. A pesar de esto, el empeño de algunos en decir que ese acto era contra el propio gobierno ha sido un mantra, pero he de decir, que nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario. Reconocemos la valentía del gobierno actual en lo referente a la subida del salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras de este país, Y a los pensionistas, al presentar unos presupuestos que pretenden restituir en parte los recortes que, el anterior gobierno, realizó.

Y todo con 84 diputados y solo un apoyo claro que no suma mayoría en el congreso. Lo que el día 8 de febrero le pedimos al gobierno que siga siendo valiente. No queremos que se vaya, queremos que se quede para poder seguir revirtiendo las desigualdades creadas durante la crisis y su máximo ejemplo, la reforma laboral de 2012. Es imprescindible que, igual que hizo con el salario mínimo, la subida de las pensiones y los presupuestos, lleve al congreso mediante decreto-ley para su aprobación, la reversión de las medidas más duras de la reforma laboral. Una vez ahí, no podemos exigirle que garantice que vaya a ser aprobado, pero es necesario que el parlamento español vote sí o no a revertir dichas medidas. Necesitamos que la ultra actividad siga vigente una vez expirada la vigencia de los convenios hasta que se negocie uno nuevo, que priorice el convenio sectorial frente al de empresa, que la negociación colectiva sea la que vertebre la relaciones laborales y no los juzgados. A partir de ahí, que cada partido político, actúe en conciencia. Nosotros nos encargaremos de decir, hasta la saciedad, qué votó cada uno de ellos.