Las licencias de VTC serán competencia municipal, al igual que las de taxi

Los ayuntamientos dispensarán las licencias de VTC como ya lo hacen con los taxis. El gobierno autonómico quiere aprobar el decreto de regulación antes de que acabe la legislatura, y en él, se recoge también que los vehiculos de transporte privado deberán estacionarse fuera de la vía publica y necesitarán precontratación. Así lo ha expuesto este miércoles el consejero de Vertebración del Territorio a los taxistas y los propietarios de las licencias de transporte con conductor.

En previsión de lo que pueda pasar, el gobierno dispondrá un decreto que podría llevar al consejo de gobierno del 26 de febrero, para respaldarlo en las Cortes. Cederán buena parte de la gestión a los ayuntamientos, quienes deberán otorgar las licencias y los VTC tendrán prohibido circular en busca de clientes. El consejero José Luis Soro ha remarcado que "si los vehículos VTC no están prestando un servicio, deberán estar fuera de las vías públicas y en aparcamientos o garajes para evitar la búsqueda y captación de clientes". Además, "cuando no estén prestando un servicio, lo clientes no van a poder determinar, a través de geolocalización, saber dónde están".

De hecho, en la normativa aragonesa, también el gobierno cede la decisión al ayuntamiento de cuánto tiempo de precontratación será necesario, con un mínimo de 15 minutos, "desde que el cliente llama y el vehículo sale desde donde está estacionado". Ahora mismo Aragón tiene 165 licencias concedidas y 80 a la espera.