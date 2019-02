Fran y su lesión: "No podía estar ni cinco minutos de pie"

Fran Rodríguez ya se siente futbolista. Hace diez meses que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, así como ambos meniscos, y tras un larguísimo proceso de recuperación, ya completa los entrenamientos junto a sus compañeros. En marzo de 2017, durante una sesión en el Mediterráneo, el lateral sufrió la lesión más temida por los deportistas. En un principio se estimó que regresaría a los terrenos de juego en seis meses, lo mismo que su compañero Gaspar Panadero, que también se rompió el ligamento cruzado.

El Almería no tiene Liga esta semana y Fran sale a escena. El granadino explicó su calvario particular, sobre todo en los días posteriores a la intervención quirúrgica: “Mi peor momento fue el postoperatorio, porque tuve fiebre, mucha inflamación en la pierna, en los pies, y no podía estar de pie ni cinco minutos. Luego empecé a correr e iba muy cojo por culpa de un edema óseo y paré otro mes. Ha sido una montaña rusa, todo muy duro”.

Recuperado

Reconoce que el apoyo de sus familiares, amigos y pareja ha sido fundamental para no bajar los brazos, y es que la recuperación tuvo sus altibajos: “Estoy orgulloso de haber afrontado todas las adversidades y ahora soy feliz, porque hace tres meses no me imaginaba estar tan bien”. Además, Fran Rodríguez termina contrato el 30 de junio y no ha podido competir aún en la presente temporada. Esta situación no le quita el sueño al lateral, máxime cuando dejó bien claro que su primer y único reto actualmente es disputar algún partido con el Almería: “Lo único que me preocupa es mi rodilla. Quiero volver a disfrutar del fútbol, vivir de esto, y actualmente es mi vida. Lo único que deseo es llegar al 100% y la rodilla no me dé ningún problema”. No olvidará el día que pise de nuevo un terreno de juego: “Empiezo a sentirme futbolista completando los entrenamientos, pero cuando esa sensación se hará realidad será cuando compita de nuevo”.

Chispa deportiva

José Romera y Adri Montoro están por delante de Fran Rodríguez en la plantilla del Almería. Es cuestión de trabajo que el defensa pueda ir recortando terreno con sus dos compañeros de demarcación. En este apartado, el futbolista entiende que es pronto para entrar en las convocatorias, si bien ya no es por cuestión de molestias en la rodilla operada: “No sé qué porcentaje, pero me falta confianza y el ritmo de entrenamientos y competición. No tengo molestias en la rodilla y eso es clave”. Gaspar sí ha sido citado en varios partidos por Fran Fernández.

El vestuario

Vivió la agónica salvación la pasada temporada desde casa, al estar lesionado, y señala que el Almería actual no tiene nada que envidiar al de campañas anteriores: “Está todo en la cabeza. La plantilla tiene ganas, ilusión, y quizá el año pasado no había tanto. Hacía tiempo que no veía tanto compromiso en un equipo”. Ha estado al margen del grupo durante muchos meses esforzándose para volver a buen tono físico: “A nivel de fuerza y masa muscular está todo perfecto. El trabajo de fortalecimiento ha sido el correcto y voy a poner todo de mi parte para volver cuanto antes a la lista”.

El mejor Fran

No veía la luz al final del túnel en diversas fases de la recuperación, pero a Fran Rodríguez no se le pasó por la cabeza dejar el fútbol o regresar siendo peor jugador: “En ningún momento pensé, aunque hubo épocas en las que me veía estancado, pero ahí estaba mi entorno para darme mucho cariño y salir adelante”. Fran ha vuelto.