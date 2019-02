¿Qué es la radio para los oyentes y los profesionales del medio?

Este miércoles 13 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial de la Radio, en SER Valdepeñas hemos charlado con el resto de profesionales de este medio en la localidad. En este caso, Salu García Alfaro, de Ondacero, y Carmen Horcajo, de Radio Surco.

Asimismo, en esta pequeña tertulia de profesionales de la radio hemos conocido los inicios de cada uno, así como diferentes anécdotas de este medio. Un medio que sigue siendo de los que reportan mayor credibilidad.

También, hemos debatido sobre el futuro de la radio y el reto de poder llegar a los jóvenes. Un reto en el que están inmersas todas las emisoras de radio de nuestro país. Un reto que se está consiguiendo con los nuevos formatos, como los podcast o la radio a la carta.

AUDIO | Escucha la tertulia del Día Mundial de la Radio

Además, el arranque de este Hoy por Hoy Valdepeñas se ha realizado desde la Calle Pintor Mendoza de Valdepeñas, en donde hemos charlado con algunos de los oyentes de este medio radiofónico. Por ejemplo, uno de ellos confesaba "me encantan los deportes como El Larguero de la Cadena SER o cómo explica la actualidad Angels Barceló de Hora 25".

No obstante, no es el único oyente con quien hemos charlado, también otra de las oyentes, que paseaba por Valdepeñas, nos afirmaba que "escucho la radio sobre todo por las tardes porque es cuando trabajo y me hace compañía".

AUDIO | Escucha el arranque de Hoy por Hoy Valdepeñas