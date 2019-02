Antonio Tejado: "Las ovejas y la radio son mis compañeras cada día"

Tras colarse en la casa de una oyente fiel para hacer un programa en 2017 y recorrer las calles de Alcázar de San Juan en un taxi en 2018, este año el Hoy por hoy La Mancha ha celebrado el #DíaMundialDeLaRadio volviendo al origen de todo. Huyendo de los alborotos de la ciudad, sus atascos, las colas en el banco o los ruidos de las obras.

En el campo, bajo el cerro de San Isidro en Alcázar de San Juan, Carlos Abengózar ha realizado un programa especial junto a un ganadero que tiene a su cargo más de 900 animales. La mayoría ovejas, que lo ocupan más de 12 horas al día todo el año. Un trabajo muy sacrificado para Antonio Tejado, que aun así demuestra devoción por su trabajo: "Yo digo que me gustaban las ovejas antes de salir del vientre de mi madre".

Pocos años después ya ayudaba a su padre en el pastoreo y pronto heredó esta profesión. También la pasión por una compañera inseparable: la radio. En días de calor por la llanura o en mañanas de frío invernales, Antonio no se separa de su transistor, siempre en el bolsillo de la camisa y sin auriculares: "La escucho todo el día. Me encantan los deportes, pero escucho todo lo que se emite".

No tiene problema en confesar que es de esos oyentes que 'habla con la radio'. Lo que pasa que dada la situación política actual "no se ni que decirles, no me atrevo". Además de su trabajo y su familia, Antonio es un gran aficionado al deporte, al que ha dedicado casi cuatro décadas como entrenador de fútbol y fútbol sala en equipos locales. Le recuerda a Carlos Abengózar que "cuando yo te entrenaba conseguimos eliminar de un torneo al equipo en el que jugaba Tomás Pina, ahora en Primera División".

SER Alcázar

Por ello no le importaría que hubiera más programación deportiva en la SER, de la que se reconoce seguidor fiel. Tanto como la profesora Violeta Menéndez, que ha trasladado su 'SER estilo' de los martes a este miércoles para reflexionar sobre el cambio que ha experimentado la radio con el paso de los años: la forma de utilizar el lenguaje con nuevas expresiones, más cercanía y distintos códigos entre locutor y oyente.

Un especial que ha recordado programaciones de otras emisoras con el que durante años fuera colaborador deportivo, Javier Martín, quien recuerda las aventuras que tenían decenas de corresponsales para conectar con cada campo de fútbol de Castilla La Mancha cada fin de semana.

También, el equipo de SER Alcázar ha querido homenajear hasta la que hace unos días ha sido su directora. La nueva encargada de dirigir todo el grupo de emisoras SER en la provincia de Ciudad Real, Alicia Anaya, quien no ha podido contener su emoción al escuchar algunos momentos de radio de los últimos años.

Una jornada muy especial que puedes volver a escuchar, a continuación: