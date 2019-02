Torrecilla: "No soy un fichador. Soy un director deportivo con un proyecto de tres años"

En 45 minutos de comparecencia no hubo ni un solo segundo para la autocrítica. El director deportivo del Sporting, Miguel Torrecilla, volvió a ofrecer un recital de excusas y mensajes contradictorios para analizar la situación del equipo, intentar defender su política de fichajes, hacer un llamamiento al optimismo y pedir paciencia, sobre todo con él. Se resiste a valorar su propia labor tras año y medio en el cargo, y pide otro año y medio antes de sacar conclusiones, con el argumento de que "no soy un fichador. Soy un director deportivo con un proyecto de tres años". Considera que es entonces, en 2020, y no ahora cuando hay que sacar conclusiones.

Torrecilla empezó admitiendo que el equipo está por debajo de las expectativas, si bien utilizó para argumento para restarle gravedad el hecho de que la temporada pasada el equipo estaba igual de mal (a cinco puntos del playoff, ahora a seis). "Siempre se puede ser optimista o no serlo. Parece que todo se basa en que hemos perdido ante Osasuna, haciendo un mal partido", explicaba, como si la mala clasificación del equipo se debiera a un solo resultado.

Hace unos meses aseguró que en su segunda temporada nunca fichaba una cantidad de jugadores similar a su primer año, porque para entonces ya tenía el bloque hecho. Con el paso del tiempo, el argumento se le ha desmontado. Entre verano e invierno, ha fichado esta temporada catorce jugadores, los mismos que el año pasado. Para Torrecilla no es tan grave, porque "solo hay cinco equipos que han fichado menos que nosotros. La categoría no te permite mantener los bloques".

Se lava las manos con respecto al flojo rendimiento de la mayoría de las incorporaciones. "No son malas decisiones, sino mal rendimiento de los jugadores", argumentaba Torrecilla, que puso un ejemplo revelador: "Que Cofie no juegue no es un error. Se debe al nivel altísimo de Cristian Salvador. Pero Cofie era un fichaje de un nivel altísimo y las cualidades por las que se le fichó, las demuestra".