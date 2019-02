“Te llamaré a las once como siempre y veremos el amanecer del año nuevo en Paraguay”, le dijo Romina Celeste a su madre en la última conversación que mantuvieron, el 31 de diciembre de 2018. Así lo ha explicado esta tarde en rueda de prensa en Lanzarote Miriam Rodríguez, la madre de la joven presuntamente asesinada en Costa Teguise. “Luego le mandaba mensajes y ya no contestaba, incluso me enojé porque no me llamó el 31 y ahora siento haberme enojado”, recuerda su madre.

La madre de la joven ha comparecido en rueda de prensa en Lanzarote y ha querido agradecer la labor de los medios de comunicación, del Cabildo de Lanzarote y del resto de instituciones y particulares que han colaborado con la investigación. “Sin la ayuda de ustedes esto nunca había salido a la luz, gracias en nombre de mi hija”, agradece Miriam.

“Nunca hubiera querido conocer este país así”, lamenta. “Vengo buscando justicia para Romina porque mi hija no vino a España para morirse, sino a trabajar para buscar un futuro para sus hijos, porque tiene dos hermosos hijos. Que haya encontrado la muerte así es muy duro”, ha explicado a los medios de comunicación allí presentes.

“La maltrató, la mató, la quemó, la descuartizó y la tiró. Yo no puedo perdonar eso. No voy a dar un perdón, ¿cómo voy a perdonar?”, ha dicho tajantemente la madre de Romina Celeste. “No puede ser que mi hija venga viva y me la tenga que llevar en un cofre, eso es muy triste y muy grave lo que le ha pasado a esta familia. Somos una familia destrozada, una familia muerta en vida”, ha lamentado. Miriam le pide a Raúl que asuma que mató a su hija y que nunca jamás le pida perdón.

Tanto la madre de Romina como el pequeño se han hecho las pruebas de ADN y en poco tiempo se conocerá el resultado, aunque la abogada no tiene dudas de que los restos hallados son de la joven. “Si los restos que se encontraron son de mi hija, solo quiero llevármela conmigo a Paraguay. Pero todavía confío en que no sean de mi hija", ha dicho Miriam.

Uno de los episodios de maltrato se produjo el día del cumpleaños de la madre de Romina, motivo por el cual no la llamó para felicitarla. Ahora la madre ha descubierto que ese fue el motivo real por el que no la llamó.

La madre de Romina ha vuelto a decir que nunca sospechó que su hija estuviera sufriendo una situación de maltrato. Y de hecho, ha recordado que su hija solo la dejó de llamar dos veces, una de ellas el ocho de agosto, el día de su cumpleaños. “Dos veces falló, el ocho de agosto que era mi cumpleaños no me llamó, me llamó el nueve. ¿Y cómo me va a llamar el ocho de agosto si había tenido una pelea con el marido y le había puesto una demanda ¿Cómo me iba a llamar?”, se pregunta Miriam Rodríguez.

De hecho, la abogada de Romina ha recordado otro de los episodios de malos tratos previos, cuando Romina visitó el Hospital Molina Orosa y se fue sin ser atendida, sin que las cámaras registraran su visita y sin que nadie diera la voz de alarma: “¿Cómo una persona va al centro, muestra todos los hematomas, dice que le ha pegado su marido, le dicen siéntese que le van a llamar, desaparece esa persona y nadie da la voz de alarma?”, se pregunta la abogada. Además, a Romina se le dio “el alta por fuga”, “si realmente hubiéramos actuado ante esa alarma, hoy probablemente Romina estaría viva”, ha dicho su abogada.

Críticas a algunos medios de comunicación por publicar detalles de la investigación en un momento inoportuno.

Tanto Miriam Rodríguez como la abogada de la familia han agradecido repetidas veces la labor de los medios de comunicación. Sin embargo, han querido dejar claro que el viernes se publicó una información relativa a la investigación que pudo comprometer una información testifical clave: “aquí se le iba a contar todo (a Miriam) enterarse por copias literales en un periódico de todo lo que le había pasado a su hija, créanme…”, ha explicado la abogada. “No por el periodista que lo haya alzado, porque es el trabajo del periodista, lo que más me molestó fue lo que leí. Me rompió el alma”, ha dicho la madre de Romina.