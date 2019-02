Aplazado el desalojo de la portavoz de la plataforma 'Lazora non grata' en Sanse

Este jueves 14 de febrero estaba previsto el desalojo de Ruth Mélida y su familia, con dos niños menores, de uno de los pisos de protección pública de la calle Juan Gris vendidos al fondo de inversión Lazora. Mélida, líder del movimiento anti-desahucio, portavoz de la plataforma ‘Lazora non grata’ y número 2 del proyecto político de Julián Serrano, ‘Asamblea Sanse, Sí Se Puede’ ha obtenido un aplazamiento por parte de la justicia gracias a “un recurso de queja que aún no está resuelto”. No se ha fijado nueva fecha.

La decisión llega tras una manifestación frente al Congreso de los Diputados y el inicio de una acampada frente al domicilio como forma de protesta y presión hacia el fondo de inversión. Ruth que denuncia una subida de alquiler de 600 a 1.000 euros tras finalizar el contrato de protección social que no pueden afrontar, ha acusado a Lazora de no sentarse a negociar.

Sobre el caso de Ruth Mélida, Lazora siempre ha sostenido que ella nunca figuró en el contrato de alquiler inicial, y de hecho dos sentencias han ordenado que la vivienda sea devuelta dándoles la razón. Mélida ha reconocido tener una vivienda en propiedad, aunque embargada, y que señala que fue la propia empresa la que le propuso poner el contrato a nombre de una amiga para evitar esta incompatibilidad. Lazora niega este término y recuerda que al finalizar el contrato lo prorrogaron temporalmente un año porque estaba embarazada.

Lazora que ha declinado la petición de entrevista por parte de la redacción de SER Madrid Norte, insiste en que las promociones son viviendas en mercado libre y que a todos los vecinos se les ha ofrecido la posibilidad de renovar sus contratos con precios por debajo de la media ofertada en la zona.