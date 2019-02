Más de 60 accidentes laborales cada día, de media, en la provincia de Málaga

Aumentan los accidentes laborales en la provincia de Málaga, donde se registra cada dia una media de 60 siniestros. El repunte más importante ha sido en el sector de la construcción.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, José Martín Anaya, ha sido muy crítico esta mañana al informar sobre la situación en la que se encuentra la provincia en cuanto a la siniestralidad laboral. “Somos los que tenemos el mayor índice de siniestralidad laboral de Andalucía, España y Europa. Las cifras son alarmante y se lo queremos hacer saber al nuevo Gobierno Andaluz”, ha manifestado el líder sindical, quien ha señalado como solución una mejora de las condiciones de trabajo, un aumento de la cultura preventiva y la eliminación de las dos últimas reformas laborales que han hecho que los accidentes en el trabajo se disparen de una forma alarmante”.

En total durante el año 2018 se han registrado en la provincia de Málaga, sumando los accidentes laborales más los in itíneres, un total de 22.491, ello ha supuesto un incremento de un 7,30% más respecto al mismo periodo del pasado año. Los accidentes leves se han situado en 22.154, los graves en 327 y los mortales en 14.

Estos datos son alarmantes, pero es que las cifras realmente de accidentes laborales son mayores. Así, Martín Anaya ha explicado que hay que recordar que no todas las personas trabajadoras están cubiertas por las contingencias profesionales. En relación a ello ha asegurado que “una de cada cinco no tiene cobertura de contingencias profesionales, y esto supone el 20,32% del total”. También están los 120.000 autónomos que hay en Málaga, a quienes no se les reconocen los accidentes laborales, ni a aquellas personas que están en la economía sumergida.

En cuanto a los accidentes mortales, que han sido 14 las personas que han fallecido a lo largo del pasado año en Málaga, el representante sindical se ha solidarizado con los familiares de las víctimas y ha afirmado que “ningún trabajo puede costarle la vida a ninguna persona y que todos se pueden evitar”.

Por otra parte, en el informe se desprende que al carecer la ciudad de Málaga de un plan de movilidad, esto conlleva un aumento de las causas de accidentabilidad. Las largas jornadas de trabajo impiden el descanso, tampoco la contratación temporal facilita la formación en riesgos laborales, ni la vigilancia de la salud, y esto hace que las personas no participen de la evaluación de riesgos.

Por su parte, la Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Málaga, Saray Pineda Carmona, ha mencionado que en el caso de los accidentes in itínere, nos encontramos que las personas que trabajan en misión como por ejemplo la limpieza o ayuda a domicilio, o personas que están a tiempo parcial compatibilizando varios trabajos tienen mucho más riesgo de accidentes que el resto. “Esto justifica que las mujeres son las que más sufren el tipo de accidente in itínere, los cuales han subido más de un 9% durante el último año”, según la representante sindical.

Pineda Carmona también ha recordado que las políticas de empleo y las reformas laborales aprobadas en los últimos años en España han perjudicado las condiciones laborales y la salud de la mayoría de las personas trabajadoras, siendo las mujeres las que más lo están sufriendo con contratos temporales, jornadas parciales que en muchas ocasiones tienen que compensar con una doble jornada en otro trabajo, cuidado de mayores y niños, etc.”.

Finalmente la líder sindical ha manifestado que “ante esta situación, nos sobran motivos para seguir en la lucha, los accidentes laborales no cesan y esta es una de las razones que nos llevan nuevamente al 8 de marzo, día en el que volveremos a las calles, porque nos queremos vivas con una vida digna y con unas condiciones laborales dignas”.