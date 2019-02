Francés deja a su equipo al frente del CAC tras una rocambolesca despedida

Rocambolesca despedida de Fernando Francés al frente del Centro de Arte Contempáneo. Justo un día después de su nombramiento como alto cargo de la Junta, anuncia que ha vendido la empresa que gestiona el CAC y cambia en el último momento la persona escogida para dirigir el centro mientras se resuelve el concurso. El ayuntamiento de Málaga, el primer sorprendido por lo ocurrido este mediodía con Francés.

Despedida tras 16 años de gestión

Fernando Francés se despide del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga tras 16 años de controvertida gestión en la que no han faltado críticas, aunque tampoco alabanzas. De hecho, Francés se libra por la mínima de una comision de investigación que fue apoyada en el último pleno por toda la bancada de izquierdas. Solo el desmarque de Ciudadanos permitió al PP rechazar esta propuesta para arrojar luz a la gestión del centro.

El exgerente del CAC ha confirmado que ha vendido "todas las acciones" de la empresa que gestiona el centro de arte a "un grupo de inversores del norte de España" cuyo nombre no ha querido facilitar; en declaraciones a la Cadena SER, Francés reconoce que era incompatible con su cargo de secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía en el que acaba de ser nombrado. Por tanto, su exempresa, Gestión Cultural, seguirá concursando para hacerse con la gestión del centro.

Su equipo dirigirá el CAC en funciones

Tras la marcha de Francés, quedarán al frente del Centro de Arte Contemporáneo dos personas de su equipo: Helena Juncosa como directora artística y Sylvie García como gerente mientras el ayuntamiento de Málaga realiza el concurso para adjudicar la gestión del centro.

Se descarta por tanto al exsubdirector del museo Reina Sofía, Enrique Juncosa, para dirirgir el CAC en esta etapa en funciones pese a que era la persona escogida por Francés, según confirman fuentes municipales (pese a que Francés lo niega). Se da la circunstancia de que además, Juncosa forma parte de los profesionales incluidos en la oferta con la que Francés se presentaba al concurso.

Críticas al Museo Picasso y al Museo de Málaga

Francés además se estrena tras el nombramiento como alto cargo de la Junta criticando al Museo de Málaga por las escasas exposiciones temporales: "un museo que lleva no sé cuantos años ya abierto y aún no ha sido capaz de hacer una exposición temporal, se ha anunciado esta semana pasada o hace dos semanas la primera temporal y resulta que la comisaria de la primera exposición de un museo que ha costado 45 milones de euros es una exconcejal del Partido Socialista pues me parece que este tipo de cosas se tienen que cambiar en la cultura de Andalucía".

Sobre el museo Picasso, Francés alaba a su director, José Lebrero, del que asegura que "es un profesional de una talla intachable, de una carrera impecable" y con el que tiene "muy buena relación"; sostiene no obstante que ambos se tendrán que "sentar para ver si el museo tiene que estar compitiendo con el Centro de Arte Contemporáneo en exposiciones o con el Pompidou o tiene que centrarse más en la vida y el trabajo de Picasso y sus coetáneos". "Es un debate que tenemos que abrir y no solamente entre nosotros, si no que lo tendremos que abrir hacia otros asesores, otros técnicos y otros investigadores del arte", concluye Francés.

Niega su relación con las acciones de Invader

Fernando Francés, sobre su figuración como investigado en las diligencias abiertas a raíz de la querella de la Fiscalía por los mosaicos del artista Invader colocados en edificios de la capital malagueña integrados como Bien de Interés Cultural (BIC), ha negado que él o su equipo tuvieran relación con las acciones de Invader, según Europa Press.

Al respecto, ha resaltado que le parece "un disparate" que un artista haga una pintada en la Giralda de Sevilla o la Catedral de Málaga como "dejar que se caigan las piedras de la Catedral", sobre lo que ha opinado que el Obispado "tendría que haber cuidado más su catedral".

Asimismo, ha indicado que "es muy fácil diferenciar lo que es patrimonio artístico histórico y patrimonio artístico actual de lo que son salvajadas" y ha resaltado que el centro de Málaga "es un caos de rótulos, de pintadas, de calles destrozadas, de sillas de plástico, de vertederos".

Por ello se ha preguntado: "¿lo único que preocupa es la obra de un artista que es líder en su especialidad en el mundo y que ha hecho una serie de obras diseñadas expresamente para esta ciudad?".

"Ni yo le invité, ni yo le pagué, ni yo le facilité las localizaciones; ni siquiera yo le acompañé, ni nadie de mi equipo", ha asegurado sobre Invader.

Al respecto, ha explicado que cuando tuvieron constancia de que estaba actuando en la ciudad lo localizaron y el artista les explicó que estaba haciendo su trabajo. Cuando Invader finalizó sus obras él y Francés comieron juntos, "solo eso", ha detallado.