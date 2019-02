El Gobierno vasco prevé iniciar este año las obras del tranvía a Salburua tras el acuerdo PNV-PSE-PP en Vitoria

Faltaba el acuerdo político y ya ha llegado. El impulso al tranvía a Salburua y Zabalgana ha sido refrendado este miércoles por el Gobierno municipal PNV-PSE y el Partido Popular. Las tres formaciones han acordado destinar cerca de 23 millones de euros hasta 2023 para financiar la ampliación del tranvía a los nuevos barrios de la ciudad. En realidad, el importe es la aportación del Ayuntamiento de Vitoria. Si se mantienen los porcentajes de financiación de anteriores proyectos del tranvía, el presupuesto global llegará hasta los 132 millones de euros.

El acuerdo entre el Gobierno de Urtaran y el PP propicia los apoyos políticos suficientes para que las diferentes instituciones concernidas -Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento- puedan aprobar los convenios de financiación pendientes. La tramitación todavía llevará tiempo pero el Gobierno vasco, mientras tanto, sigue avanzando en la solución técnica para unir Salburua y Zabalgana a través del centro de Vitoria.

De hecho, fuentes del departamento de Transportes del Gobierno vasco han asegurado a la CADENA SER que la intención es iniciar este mismo 2019 las obras del tranvía a Salburua. El proyecto tiene ya la declaración de impacto ambiental favorable y se está cerrando el proyecto constructivo. En todo caso, el trazado es conocido. El tranvía saldrá de la calle Florida -en la confluencia de Los Herrán- para llegar hasta el centro cívico de Salburua y, después, girar en Bulevar de Salburua para adentrarse en el barrio hasta la Avenida Juan Carlos I.

La situación es bien diferente en cuanto al tranvía a Zabalgana. A pesar de que las partidas de financiación que se han aprobado en el Ayuntamiento marcan un plazo 2019-2023, cumplirlo va a ser una tarea muy complicada. El tranvía a Zabalgana depende del soterramiento del tren en la ciudad. Hasta que las vías del tren no desaparezcan del centro de la ciudad, no se podrá poner en marcha esa línea. Las obras del soterramiento durarán tres años y todavía no están redactados los proyectos constructivos ni cerrada la financiación.

En el caso de Zabalgana, el Gobierno vasco está "concluyendo la redacción del estudio informativo", aseguran fuentes del departamento de Transportes. La intención es que a lo largo de este año salga a exposición pública y se puedan presentar alegaciones. Este estudio incorpora la solución del soterramiento y la revisión del Plan de Movilidad Urbana de Vitoria.

A la espera del trazado que haga público el Gobierno vasco, los planos filtrados hasta ahora aportados por el Ayuntamiento de Vitoria marcan una línea que saliendo de Angulema conectará con el actual trazado del tren y encarará una gran recta hasta el barrio de Zabalgana, girando a la izquierda en la Avenida Zabalgana para después embocar la Avenida Derechos Humanos y volver a girar en la Avenida Reina Sofía hasta Bulevar de Mariturri.

Otra ramal recorrería la Avenida Naciones Unidas, aunque el redactor del Plan de Movilidad, Salvador Rueda, aclaró que sería un trazado para una ampliación posterior.