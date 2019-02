El Mobile genera 400 llocs de treball

La plataforma d'ocupació Infojobs ja ha recollit més de 400 vacants de treball per cobrir els llocs creats al voltant a la pròxima edició del Mobile World Congress, que se celebrarà entre els dies 25 i 28 de febrer.

Entre les vacants publicades a Infojobs, hi ha les que estan directament relacionades amb el certamen, com feines de promotor, hoste, caixer, cambrer per a punts de restauració o personal tècnic, mentre que d'altres ofertes busquen reforçar les plantilles dels hotels de Barcelona i voltants.

En un comunicat, Infojobs ha precisat que el sector de l'hostaleria i la restauració és el que més ocupació ha generat, concentrant el 79% de les vacants publicades en aquest portal d'internet, seguit dels llocs per treballar en emmagatzematge (8%), en electricitat (5%) i en promoció i fires (2%).

També el 78% de les ofertes publicades demanen un bon domini de l'anglès, encara que també hi ha d'altres idiomes demandats com el xinès, el coreà i l'àrab, i en general, es requereixen coneixements en tecnologia mòbil.

El certamen mundial espera congregar més de 100.000 visitants procedents de 200 països i preveu un retorn econòmic de 473 milions d'euros.