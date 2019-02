Operaciones menos traumáticas para animales

La clínica veterinaria Lobo-Scott acaba de incorporar un servicio que le convierte en pionera: la cirugía laparoscópica, una técnica muy extendida para los humanos pero mucho menos para intervenciones en animales. La tecnología de la que se ha dotado este establecimiento arandino le permite realizar de una manera menos invasiva operaciones muy frecuentes, como la esterilización de perras y gatas o la extirpación de testículos intrabdominales o de cuerpos extraños intestinales a los que no se puede acceder con otros métodos como la colonoscopia.

La operación se lleva a cabo realizando tres pequeñas incisiones por las que se introducen las herramientas necesarias para actuar, incluida la cámara que envía la imagen a un monitor. La fórmula es mucho menos dolorosa, reduce el riesgo de complicaciones posquirúrgicas y permite una recuperación inmediata. “Los animales pueden marcharse a casa el mismo día, el daño que haces es mínimo y están muy cómodos”, asegura José María Lobo. “Si me tienen que operar a mí, prefiero que me hagan tres agujeritos a que me abran en canal y me saquen la patología que tenga”, añade el responsable de esta clínica, que regenta junto con Laura Scott.

La cirugía laparoscópica tiene una ventaja adicional y es que la visión que muestra el monitor es mucho más amplia que la que hay en una intervención convencional, lo que permite detectar de manera casual otras posibles patologías que podrían afectar a órganos cercanos al lugar donde se está operando y obtener un diagnóstico precoz, por ejemplo, de algunos tumores.

cadena SER

Lobo-Scott hizo invirtió hace varios años 40.000 euros en el monitor y las herramientas necesarias para realizar endoscopias u otro tipo de exploraciones internas. Pero ahora con una segunda inversión de unos 20.000 euros ha decidido dar un paso más, añadiendo los elementos necesarios para realizar este tipo de cirugías. “Yo tendré un coche barato, pero la inversión en aparatos para aquí es lo mejor”, apostilla Lobo.

Las primeras intervenciones con este nuevo equipo de una marca alemana con mucha experiencia también en laparoscopia para humanos, ya se han llevado a cabo con éxito en esta clínica veterinaria de la Plaza de la Ribera. Aunque tienen un coste adicional a la cirugía convencional, las ventajas que ofrece compensan sobradamente.