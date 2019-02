El PSOE de Socuéllamos recrimina a Mar Delgado la falta de medidas propias dedicadas al comercio

Lo ha afirmado el concejal socialista, Pedro Arrabales, que explica que, desde que PP y UPyD llegaron al Gobierno, se han aprovechado de las medidas que ya puso en marcha el Partido Socialista en un etapa de mandato.

Además, añade que lo que hace Delgado es “sumarse al trabajo que hace la Asociación de Empresarios”, algo que, dicen, no es suficiente ya que debe poner en marcha medidas propias para beneficiar al comercio socuellamino.

Arrabales afirma que Mar Delgado es una concejal que "no tiene ni idea ni conoce el comercio local" y, por ello, no sabe potenciar ferias como la del stock. Además, expresa que sus afirmaciones sobre el conocimiento de las demandas del comercio por sus visitas a estos son falsas porque no ha visitado todos los comercios de Socuéllamos.

Por último, Arrabales expresa que existe una dejadez y poco interés por parte de Delgado y del resto del gobierno del PP porque, desde que gobiernan, existen comercios que han tenido que cerrar mientras desde el Ayuntamiento han seguido sin hacer nada por Socuéllamos.