Morala culpa de la situación de Endesa a la política "devastadora, errática e irresponsable" del PSOE

El candidato a la alcaldía de Ponferrada, Marco Antonio Morala y el responsable de la Diputación para el Bierzo, Ángel Calvo, han visitado el campamento de los operarios de las auxiliares de Endesa a las puertas de la central de Compostilla en un intento de "solidarizarse" con los problemas y la situación límite de unos trabajadores que se consideran "un bonito fondo para las fotografías de los políticos" pero "a los que nadie echa una mano", dice claramente el portavoz Alonso Roa.

"Nos quieren vender"

El lunes se tramitarán la rescisión de 46 contratos de Maessa y estaremos en la calle al igual que el resto de los empleados de las contratas que irán al paro y que se sumarán a los que ya se han quedado en la calle. "Iremos a los tribunales si el finiquito se produce sin acuerdo", indica Roa quien asegura, a renglón seguido, que tienen "pocas esperanzas" de que alguien les ayude. "Nos quieren vender, hablo de Forestalia y de otras empresas, a las que nos quieren llevar pero perdiendo todos los derechos y cambiando de sector, lo que supone que nos contratarían con condiciones mucho peores, pero que además pueden hacerlo por un mes y después echarnos también a la calle, sin ningún problema".

Desde el campamento varios trabajadores han explicado a Morala y a Calvo su situaciones personales, algunos con el dilema de valorar si marcharse del Bierzo será una opción o un problema para sus hijos. Acompañados por representantes sindicales, lo que tienen claro es que "darán la batalla en la campaña electoral" y que no se van a quedar quietos.

A campaña puesta

Desde la otra cara de la moneda, Marco Antonio Morala señalaba su intención de buscar para ellos, "si llego a tiempo" una salida laboral con la ayuda de la Junta de Castilla y León y del gobierno central "que espero que recupere el PP", dijo el candidato a la alcaldía de Ponferrada.

Tanto Morala como Calvo hicieron un repaso a las decisiones políticas que han ido tomando los distintos ministros y que han culminado en la "transición política que no justa" de Teresa Ribera. "Si Alemania y Polonia pueden continuar con sus minas y con sus térmicas no entendemos por qué España quiere cerrarlas no sólo antes sino de inmediato", reprochó Calvo.