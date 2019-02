Investigadores vascos desarrollan un método de datación con un intervalo de error del 20%

En un artículo que firma el técnico del Servicio Central de Análisis, Luis Bartolomé, recuerda la lucha judicial entre los herederos de un abuelo acaudalado para explicar la importancia de un método de datación. Bartolomé relata el caso de un hombre que falleció un año después de haber perdido su capacidad legal debido a un diagnóstico de alzhéimer. Uno de los nietos que había cuidado de él en sus últimos años alegaba ser el único heredero y, para ello, presentaba un testamento formalizado a su favor fechado tres años antes de su muerte. El documento estaba formalizado por él mismo, escrito y firmado por él y sin testigos (testamento ológrafo). El resto de los herederos se remitían al testamento oficial realizado ante notario décadas atrás. En él se repartía la fortuna de forma equitativa. La cuestión en esta particular batalla familiar residía en la fecha de realización del documento. Si se demostraba que estaba realizado en la fecha descrita, tendría validez ya que era posterior al realizado ante notario y anterior a que el fallecido perdiera sus facultades. El método de datación fue determinante. Sobre todo para quien se convirtió en único heredero.

Con este ejemplo, y bajo el título "a new hero is born: la espectrometría de masas al servicio de la justicia", el técnico del Servicio Central de Análisis (SGIker) en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, Luis Bartolomé, se pregunta si la espectrometría de masas es la solución a nuestros problemas en el ámbito del estudio documental, por ejemplo, reconociendo que en el estudio forense, se ha convertido en una herramienta básica. Lo dice admitiendo que "a día de hoy, los métodos de datación todavía suscitan reparos en la comunidad científica y en la sociedad civil por la gran cantidad de problemas e inconvenientes que los rodean". Problemas como el tipo de papel, la evolución cinética de las tintas, la dependencia de la cantidad a analizar o el tiempo de vida útil de esos documentos (hasta cuándo se puede o no datar un texto). Señala Bartolomé que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha participado activamente en el desarrollo y evolución de nuevas metodologías de datación "intentando minimizar esos problemas". Apunta que desde 2015 un grupo de investigación ha logrado rebajar la cantidad de muestra necesaria para poder realizar la datación (únicamente es necesario muestrear un trazo de 1.2 mm), así como aumentar el rango temporal de aplicación hasta los cinco años de antigüedad. Además, "de forma completamente innovadora con respecto a las metodologías actuales, estima una fecha concreta (con un intervalo de error temporal del 20% aproximadamente)".

Recuerda Bartolomé en este artículo que "los investigadores caemos en la tentación de ceder la responsabilidad del desarrollo I+D+i a las capacidades de estos detectores y a sus continuos márgenes de mejora, olvidándonos que somos nosotros los que estamos al volante y que es la justa combinación de ambas facetas la que nos ofrece los mejores resultados".

50 años de la Facultad de Ciencias de Bilbao

Comenzó su andadura en el curso 1968/69. Durante este año está celebrando dicho acontecimiento dando a conocer el impacto que la Facultad ha tenido en nuestra sociedad. Durante las próximas semanas, en el "Cuaderno de Cultura Científica" y en Zientzia Kaiera, se publicarán regularmente artículos que narren algunas de las contribuciones más significativas realizadas en estas cinco décadas. Un ejemplo de ello es la serie "Espectrometría de masas", una técnica analítica que sirve para mostrar el avance de la Ciencia y la Tecnología.