Selu Piulestán: "No se engañe, la calidad sí es cara"

Por año que pasa se discute el mismo tema en esta época: cada vez vienen más agrupaciones y con pésima calidad. Cierto es, y nadie encuentra la solución, el concurso no puede ser ilimitado, debe haber un tope. Pero, ¿Cuáles son esos límites para frenar esa oleada de agrupaciones? ¿Qué baremo hay que poner? Y sobre todo, lo más demandado por todos ¿Cuál es el mínimo de calidad que debe tener una agrupación para poder cantar en el Falla?

Todos exponen el problema pero nadie pone el cascabel al gato, quizás habría que llamar al calvo del lidl para hacer un control de calidad del producto para saber si es digno o no de entrar en el teatro, porque se puede tener lo mejor con poco tal como dice el lema de su famoso supermercado: NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA.

Ideal sería tener un concurso donde no hubiera ninguna agrupación mala, tener a 22 Martinez Ares, 19 Juan Carlos Aragón, 11 Selu Cossío, 22 Noly , 15 Julio Pardo , 9 Morera…etc. Y así con todos los grandes del concurso ¿Se imaginan? ¿Sería perfecto? ¿La calidad de este utópico concurso es lo que queremos?

Pues….sinceramente nos saldría muy caro, y tal como diría el genio de la lámpara: cuidado con lo que pides Aladín. Seríamos como un niño mal criado que tiene los mejores juguetes y no valora nada de lo que tiene. Soy de los que piensan que en un concurso (y no olvidemos que es un concurso) debe haber de todo, tan solo para marcar diferencias, no quiero un concurso modelo con cánones de bellezas porque matamos el objetivo carnavalesco: libertad para crear.

Eso sí, el incremento de agrupaciones cada año procedente de otras provincias es otro cantar, y no es por negar a nadie el concursar, pero el concurso no puede ser infinito. Alguno dirá: oye que también hay agrupaciones malas de Cádiz, ya… pero eso es como el que tiene un hijo feo, es mi hijo ¡pisha!

Creo que a lo mejor problema debe ser gestionado por el Ayuntamiento, que para organizar, distribuir y estructurar un concurso perteneciente a un festejo, existe un concejal para ello, porque el Patronato, y cada vez se ve más claro, más que una ayuda es un estorbo.