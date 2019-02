Vila-real actuará en la reparación de más de la mitad de los caminos rurales

El Ayuntamiento de Vila-real se encuentra ultimando la redacción de un ambicioso proyecto que permitirá dar solución a las reivindicaciones y necesidades manifestadas por los agricultores en el último Consell Agrari, centrándose en la reparación, mejora y puesta a punto de los caminos rurales del término municipal.

Se trata de un plan que cuenta con una inversión de 320.000 euros por parte del Ayuntamiento, a la que se sumarán los 180.000 euros de las ayudas del Plan 135, que concede cada año la Diputación de Castellón, y que, además, dispondrán de la colaboración de la Conselleria de Agricultura, que aportará unos 100.000 euros más.

Esta suma de esfuerzos permitirá actuar en más de la mitad de los caminos rurales que lo necesitan, tal y como ha asegurado el concejal de Servicios Públicos, Francisco Valverde, quien destaca que los técnicos encargados de valorar el estado de los 150 kilómetros de los viales, determinan que al menos en 120 kilómetros se necesitan mejoras, algo que “no viene de ahora”, tal y como señala el edil, quien pone de manifiesto que “son los propios técnicos quienes, durante la elaboración del informe, indican que muchos de estos viales no han tenido un mantenimiento digno en décadas, lo que demuestra que es algo que viene de lejos y no sólo de los últimos siete años y medio. Y ahora ya no sirve una actuación de mantenimiento, sino que hay que intervenir de forma seria”.

De este modo, el plan permitirá actuar en más de 60 de los 120 kilómetros que lo necesitan, actuaciones que podrían comenzar en el plazo de unos dos o tres meses, según ha especificado Valverde, “una vez elaborado el cronograma de las obras”.

“Son calzadas muy utilizadas, no solo por agricultores, sino por otros conductores, en muchos casos de tráfico pesado que van a fábricas del entorno, por lo que nos preocupa el estado de estos caminos y de cómo mantenerlos”, manifiesta, “es un gran proyecto con el que estamos comprometidos y así lo estamos demostrando”.

Además, Valverde afirma que “más allá de si los caminos están mal, lo importante es la sensibilidad de este gobierno con el Consell Agrari, escuchando sus reivindicaciones y tomando nota de cuáles son los viales más urgentes”, afirma. “Los agricultores son nuestros ojos y cuando nos han explicado sus necesidades hemos dado la cara y nos hemos puesto manos a la obra. Fruto de ello es este plan, que ha surgido en menos de dos meses, con la clara intención de dar una respuesta como merecen”, apunta.

Por otro lado, el edil explica que “si no lo hemos podido hacer antes es por la situación económica que arrastramos desde hace años, con el lastre de sentencias y deudas que nos dejó el PP y a las que tenemos que hacer frente día a día”. “Ahora, gracias al desbloqueo de nueve millones de euros vamos a poder actuar de una manera rápida y eficiente para atajar un problema que no hemos creado nosotros y que nos preocupa, porque está haciendo sufrir al sector agrícola de nuestra ciudad”, concluye.