La juez aclara que Juan Damián Gorrín sólo debe cumplir año y medio de prisión

La juez titular del Juzgado de lo Penal Número 8 de Santa Cruz de Tenerife, María Teresa Hernández, ha remitido la aclaración de la sentencia al letrado de la acusación en el caso de Los Guíos. Según la magistrada, la pena establecida en la sentencia para el ex alcalde de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín, es de un año y medio de prisión por homicidio imprudente. En este sentido, la acusación había solicitado que se aclarara la sentencia al entender que no quedaba claro si al considerar a Gorrín culpable de dos delitos de homicidio se le imponía dos años o bien sólo una pena. De esta forma, la juez considera que debe aplicarse sólo un año y medio de prisión y cinco años de inhabilitación por prevaricación, por los dos delitos amparándose en que el condenado no tiene antecedentes penales. Los hechos ocurrieron en 2009, cuando un talud se desplomó matando a dos personas en la playa de Los Guíos sin que se hubiera puesto las medidas de seguridad necesarias por parte del consistorio, según se estableció en sentencia para la que cabe recurso.

