Sobre la convocatoria de elecciones

Ayer, después del esperado batacazo, los socialistas daban por segura la convocatoria de elecciones, pendientes sólo de que Pedro Sánchez deshoje la margarita de si serán el 28 de abril o iremos a un ‘superdomingo’ en mayo. Todo un catálogo de dirigentes municipales y regionales, amigos y adversarios, salieron al patio a recordarle a Sánchez la catástrofe que supondría convocar todas las elecciones juntas, rompiendo una tradición que se remonta al inicio de la Democracia, y que consiste en no hacer coincidir nunca la convocatoria de las generales con unas municipales y regionales. Hay razones de todo tipo y pelaje para desaconsejar unir las convocatorias. La primera es la monumental confusión que va a producir en el cuerpo electoral el tener que manejarse con cinco urnas simultáneamente (en Canarias con siete), pero hay incluso razones más sofisticadas, por ejemplo, la que reclama no confundir una campaña electoral legislativa (en la que se presentan las ofertas políticas generales de cada partido, las que tienen que ver con los asuntos nacionales), con una campaña en la que se debate los problemas municipales o regionales que afectan a los ciudadanos. Hacerlas coincidir no es algo expresamente prohibido por la ley, pero nadie se ha atrevido hasta ahora. ¿Por qué querría hacerlo Sánchez a pesar de la oposición unánime de sus barones, sus socios y sus adversarios? Básicamente porque le beneficia: polariza la política, la hace frentista y además arrasa a los partidos más localistas. Como Coalición Canaria o Nueva Canarias aquí.

Por si Sánchez decide juntar todas las elecciones, conviene recordarle que hay ya unas cuantas regiones con Estatutos de segunda generación que permiten convocar sus propias elecciones al margen del calendario nacional. Y que ahora Canarias es una de ellas.