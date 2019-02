Pues efectivamente, hoy miro al santoral y ahí está, San Eleucadio y San Antonino. ¿Qué? ¡ah! ¿San Valentín? ¿Qué es eso? ¿Lo que llevan anunciando en los grandes almacenes desde otoño? Ni idea, yo nunca he celebrado San Valentín. Y no, que no les de pena, que no es por tener nadie con quien compartirlo. Que tampoco pasaría nada, ya saben el refrán: es peor estar mal acompañado que vivir solo rodeado de gatos, o algo así.

En fin, que parece ser que en San Valentín se estilan mucho lo de hacer cenas románticas, regalar bombones con forma de corazón, flores con forma de corazón, corazones con forma de corazón... Y otro así de los regalos vintage es el de grabar una cassette con todas las canciones especiales y de más amor del mundo mundial. Inciso para "millenials", la cassette es como el Spotify, solo que cuando no va, en vez de reiniciar el router tienes que darle con un boli.

Pues para aquellos que vayan pillados con el regalo, les voy a dar un par de ideas de canciones por si quieren meterlas en una cinta. Aquí en el audio sobre estas líneas.