Gema Estrela: "me pidieron la dimisión para que llegase dinero al Dénia"

Gema Estrela, ex presidenta del CD Dénia ha explicado los motivos por los que ha dejado la presidencia de la entidad.

Estrela ha abogado a una nueva ocupación laboral que le resta tiempo para dedicarlo al club y a esto se unen temas personales.

Reconoce que “pidieron que yo no estuviera como presidenta para que un grupo de inversores inyectaran dinero en el club. Creo que es lo mejor para la entidad y por eso accedí, además creo que también era una buen salida para mi”.

En su marcha pública reconoce que el Ayuntamiento ha tenido mucho que ver en la situación económica actual. Estrela comentó que “uno de nuestros sponsors tenía un proyecto en el que se iban a hacer cargo de cambiar el césped del campo del polideportivo, mantenerlo durante 4 y 5 años, a cambio solo de celebrar un torneo internacional de fútbol, durante dos meses. Eso no significa que fuese privatizar el campo ni nada. Se nos cerraron todas las puertas. En ninguna de las tres reuniones mantenidas en el Ayuntamiento nos dieron facilidades a este proyecto. Ante esta negativa optaron por no seguir con el patrocinio”.

Pero no es solo este tema en el que se ven perjudicados por el ente municipal, ya que según puntualiza “antes y desde que yo estoy, hace ocho años en el Dénia, había dos empresas fuertes que nos ayudaban siempre en el club y de repente han dejado de ayudarnos. Yo con otra legislatura he tenido más apoyo”.

La ex mandataria dianense ha vuelto a cargar contra el Consistorio al señalar que, “no entiendo lo del cambio de césped del campo del Rodat, cuando pedimos que se hiciese también el del campo Diego Mena y se nos negó. ¿Puedo pensar que eso es algo personal y que eso me ha cerrado mucha puertas también? Pregunté en un pleno lo mismo y nadie me supo contestar”.

Después de la marcha de Gema Estrela de la presidencia, es Toni Martí quien es la cabeza visible del club. Junto a Martí se quedan el resto de directivos, con la incorporación de la propia Estrela que realizará las funciones de vocal.

Se anuncia que durante las próximas semanas habrá una reunión en la que se marcará el rumbo que tomará la entidad, aunque no hay intención de convocar elecciones en un plazo cercano.

Ahora todos confían en lo anunciado por el propio Bertó “en unas semanas se regularizará la situación y se asegurará la estabilidad económica de la entidad para poder acabar la temporada sin que se repitan episodios pasados de impagos con los jugadores”.