Hugo Alba, camino de La Masía

El joven futbolista petrerí, Hugo Alba Silveira jugará a partir de la próxima temporada, en el F. C. Barcelona después de que la entidad catalana se haya hecho con los servicios de este chaval que el próximo 30 de marzo cumplirá 13 años, es infantil de primer año y que actualmente está defendiendo la camiseta del Elche C. F. después de que sus inicios en el mundo del fútbol fueran en la U. D. Petrelense para después fichar por el Idella C. F. antes de recalar en la entidad franjiverde.

Hugo Alba Silveira / Cadena SER

Hugo Alba se proclamó máximo goleador de la categoría alevín con 39 goles y ha sido un asiduo de las convocatorias de la Selección Valenciana Sub – 12.

Hugo ya ha visitado las instalaciones de La Masía y es consciente de que tiene ante sí, una oportunidad única para hacer del fútbol su medio de vida sin abandonar su formación académica.