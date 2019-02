El delegado del Eldense B, sancionado con 38 partidos

El delegado del C. D. Eldense “B”, Juan Antonio Arpa Rodríguez ha sido sancionado con 38 partidos de suspensión por el Comité de Competición de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, después de haber sido expulsado por el colegiado Anuar El Karrichi en el minuto 74 del partido de la 20ª jornada de liga en el Grupo 13 de la Segunda Regional de fútbol que se disputó el pasado domingo entre el filial azulgrana y la U. E. Gimnastic Sant Vicent C. F. en el anexo de la ciudad deportiva de San Vicente.

Atendiendo lo expuesto por el colegiado en el acta, Arpa le llamó “moro de mierda” y llegó a agredirle, motivo por el cual, el citado comité le ha impuesto un partido de sanción en aplicación del artículo 133 (protestas), 12 partidos en aplicación el artículo 118 (insultos racistas) y 25 partidos de sanción en aplicación del artículo 110 1b (agresión).

Anuar El Karrichi, árbitro del partido / Cadena SER

Excepto el apartado de las protestas, todo eso ha sido desmentido por el propio delegado del Eldense B. Juan Antonio Arpa reconoce que cuando terminó el partido, se acercó al colegiado “pidiéndole permiso para hablar con él y cuando vi que no me hacía caso y se marchaba, le impedí el paso poniéndole la mano a la altura del pecho momento que aprovechó para tirarse al suelo” Arpa añade que “cuando le di la mano para ayudarle a levantarse le dije que dejara el arbitraje porque no era lo suyo y se había cargado el trabajo de toda la semana del equipo, me ignoró levantándose y se marchó al vestuario desde donde llamó a la policía”. Según esa misma versión, “el árbitro se fue al hospital y de ahí a la comisaría para poner la denuncia”.

Arpa ha reconocido estar muy afectado anímicamente y, a su vez, ha interpuesto una denuncia contra Anuar El Karrichi “por calumnias” independientemente de que el C. D. Eldense ha presentado el correspondiente recurso que no ha sido atendido por el Comité de Competición al no existir pruebas visuales que demuestren la versión del delegado del filial azulgrana.

El partido terminó con el resultado de 2-1 favorable a la U. E. Gimnastic San Vicente que remontó el gol del Eldense “B” que, a pesar de la derrota, sigue comandando el grupo.