Tres paradas del Circuito Provincial de Teatro Escolar en Jódar

El Circuito Provincial de Teatro Escolar hace la primera parada en nuestra ciudad, concretamente en el IES Juan López Morillas, con representación de la obra ‘Mujeres de Ciencia’.

Dentro de este mismo circuito, mañana viernes se representara 'La Bella y la Bestia' para los colegios 'Virgen de Fátima' y 'Antonio Machado'.

Este curso llegará a más de una veintena de municipios y 25.000 espectadores.

Esta actividad, que patrocina la Diputación Provincial de Jaén, alcanza su vigesimotercera edición con el objetivo de acercar el arte escénico de la mano de la compañía La Paca a los más jóvenes.

La presentación corría a cargo del director del ‘IES Juan López Morillas’, Enrique Yerves, “…Presenciar una obra de teatro es una actividad cultural importante, la formación no es solo lo que tenéis en el libro de literatura o en el libro de historia, la formación también significa participar en actos culturales. Con motivo del día 11 de febrero, ‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’, a pesar de que, en apariencia, pueda igualdad, en el ámbito científico hay mucha disparidad, pocas niñas, mujeres y adolescentes hacen carreras de ciencias, y eso supone una limitación. Menos del 30 % de los investigadores de todo el mundo son mujeres. El número de mujeres que eligen una carrera universitaria del ámbito científico es muy bajo, solo el 3 % eligen una carrera de tecnología, las ciencias naturales el 5 %, y la ingeniería o la construcción solo un 8 %. Eso significa, de cara al mercado laboral, una limitación. Todavía en nuestra sociedad funcionan determinados estereotipos, asociar a determinada situación un papel que no tiene demasiada justificación, y que hay que romper. Gracias a la Diputación Provincial se ha organizado un ciclo de teatro, para visualizar esa situación, para que seáis conscientes…”.

Carlos Aceituno y Paz Ortega, del grupo de teatro ‘La Paca’, nos hablaban del contenido de la obra, ‘Mujeres de ciencia’, y del programa del circuito, “… ‘Mujeres de Ciencia’, en torno a la figura de Madame Curie tuvo que superar la dificultad social que en su tiempo suponía el ser mujer, y llegó a revolucionar la ciencia de su tiempo, como Hypatia, Madame Lavoisier, Rosalind Franklin y otras mujeres de ciencia. A través de esta producción nos permitirá vislumbrar el panorama en torno a la consideración social y a las vicisitudes de diversas mujeres de distintas épocas, pero cuyas temáticas son universales y atemporales por lo que nos permitirán analizar a través de un ameno y divertido mecanismo de teatro dentro del teatro, acerca de cuestiones candentes y de actualidad en las relaciones hombre-mujer…”.

Presentación del Circuito

El Circuito Provincial de Teatro Escolar que organiza la compañía La Paca con la colaboración de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja llegará este año a más de una veintena de municipios de la provincia para superar los 25.000 espectadores.

El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, presentaba el circuito junto a la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín; y la directora de Teatro La Paca, María del Carmen Gámez, esta actividad que cumple su vigesimotercera edición. “Podemos afirmar que toda una generación de escolares de la provincia ha crecido asistiendo a este circuito de teatro escolar, y en algunos casos, ahora son sus hijos lo que disfrutan de esta actividad”, ha destacado Juan Ángel Pérez, que ha se ha referido a que, a pesar de los años y la evolución de los espacios escénicos de la provincia, “este circuito llega con espectáculos novedosos que mantienen la misma filosofía, aunar la promoción de la cultura teatral y la defensa de contenidos pedagógicos y valores sociales, logrando la asistencia al teatro de un sector de la población que se inicia en el rol del espectador a través de obras de contenido didáctico”.

El diputado de Cultura y Deportes subrayaba que, entre los objetivos de este circuito de teatro escolar “está el de familiarizar a los escolares en el noble y antiguo arte del teatro, contribuyendo a formar espectadores exigentes y críticos con la puesta en escena y llevar el teatro a cada uno de los rincones de esta provincia, desde los núcleos rurales más pequeños hasta los centros urbanos más grandes”. En este sentido, a lo largo del presente curso escolar se están celebrando representaciones teatrales en Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Castellar, Frailes, Huelma, Jamilena, Jódar, Linares, Los Villares, Martos, Mengíbar, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Pozo Alcón, La Puerta de Segura, Quesada, Siles, Torredonjimeno, Úbeda, Vilches y Villanueva de la Reina, aunque todavía se pueden sumar algunos más. En total, cerca de 200 funciones. “Jaén es una provincia teatral y La Paca es la compañía con la que ha crecido toda una generación de alumnos”, señalaba el diputado de Cultura y Deportes.

La directora de La Paca, M.ª Carmen Gámez, comentaba que “seguimos teniendo el espíritu de los cómicos del camino del siglo XVII, llevando el carro cargado con todo lo necesario, sobre todo con buenos textos de Tomás Afán, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, con buenos equipos de actores y actrices, para ir funcionando en cualquier población por pequeña que sea”. Respecto a las producciones que se están representando desde el pasado mes de octubre, son espectáculos agrupados en cinco bloques temáticos, con obras para bebés, para Infantil y Primaria, para Secundaria, teatro para la igualdad y valores, y teatro en inglés. La programación de espectáculos para bebés tendrá a “Garbancita”, “Regalos”, “Bebeclown” y “Soldadito de plomo” como obras. Para los escolares de Infantil y Primaria se representarán títulos como “Blancanieves, la verdadera historia”, “La Bella y la Bestia”, “A jugar con Lorca”, “Cuento de Navidad de Dickens”, “Cenicienta”, “La cocina de los cuentos” o “El pequeño Quijote”; para el alumnado de Secundaria se ofrecerán “Escuela Miguel Hernández”, “Palabra de Cervantes”, “Don Juan Tenorio”, “Romeo y Julieta”, y “Lazarillo de Tormes”. Asimismo, se representarán en inglés “Agatha Christie´s mistery crime”, “I am Dracula”, “Where is Peter Pan?”, “A midsummers night´s dream”, “Beauty and the beast” y The vain little mouse”. Por último, los tres espectáculos de teatro para la igualdad y los valores son “Por si acoso (un respeto)”, “Mujeres de ciencia” y “Escenas de mujer”.

Por último, la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, hacía hincapié en la importancia de este circuito y la labor de La Paca “que pasa de lo cultural a lo didáctico. Tratáis toda la problemática de la sociedad gracias a la creatividad de Tomás Afán, capaz de escribir obras adaptadas a nuestra sociedad y sus preocupaciones”.

Breve historia de la Compañía

La Paca nace en el 1985 como grupo universitario fundado por Juanma Titos, pero es en 1992 cuando se consolida como empresa teatral profesional. En estos años, la compañía ha ido creciendo, y ha realizado más de dos mil funciones, en giras y representaciones por las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia, Euskadi, Cantabria, Madrid… Dirigida por Tomás Afán y Mari Carmen Gámez, profesionales de la escena distinguidos con numerosos premios, (Premio Assitej de Teatro para la Infancia y la Juventud, Premio Barahona de Soto, Premio Serantes, Premio Palencia de Teatro, Premio Ciudadanas, Premio Rafael Guerrero, Premio FATEX de Extremadura, Premio Martín Recuerda…), la compañía Teatro La Paca (Premio Ideal de Cultura, Sello de plata del Ayuntamiento de Jaén…), está especialmente preocupada en la realización de programas teatrales y espectáculos, especialmente enfocados en la creación de nuevos públicos. La compañía está formada por un equipo de profesionales: escenógrafos, técnicos, actores, monitores… que compaginan la realización de representaciones teatrales (los actores de La Paca han actuado en Festivales como el de Teatro Clásico de Cáceres, el Festival de Málaga, el Espiga de Oro, el Festival de Valladolid, Feria de Teatro de Donostia, Feria de Teatro de Palma del Río, Festival de Santurce…) y la organización y puesta en marcha de programas teatrales: Festival de Teatro Andaluz, Talleres para adultos, Programa “Acércate al Teatro”…

La Paca posee, asimismo, una amplia experiencia con el público infantil, a través de la dirección de la Escuela para Niños “Teatraula”, la organización desde hace más de veinte años de las Campañas Escolares de Jaén y el Circuito Provincial de Teatro Escolar que en la última edición han llevado a más de 50.000 niños al teatro. Otros programas de La Paca: “Juntos al Teatro” “Festival Infantil de Jaén” “Diverferia” Si sumáramos todos los espectadores que han acudido al teatro con los programas de Teatro La Paca, sumarían varios cientos de miles.