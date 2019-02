Juan López (PA): "La confluencia con Izquierda Unida y Podemos resta votos"

El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Juan López, anunciaba su próximo pase, en el Ayuntamiento de Jódar, al grupo de concejales no adscritos y la presentación e incorporación, de cara a las elecciones municipales, al partido Ciudadanos, explicando las motivaciones y el proceso que les ha llevado a tomar esa decisión, “…Tras la convención del PA en Torremolinos en la que se acordaba su disolución y la creación de una Comisión Gestora, que, a lo largo de estos años, con nosotros no se ha puesto en contacto en ningún momento. Ha habido varias vertientes del partido, que han surgido, como ‘Andalucía Por sí’, que tampoco se han puesto en contacto jamás con nosotros, ni siquiera por parte de la dirección provincial. Nosotros hemos ido sobreviviendo, sacando la cara, por respeto a nuestros votantes y por respeto a nuestros vecinos… Nosotros queremos seguir en política y creo que es hora de dejar de hablar del PA, cuando vamos a hacer otra política, que, no nos vamos a engañar, es algo diferente, aunque nosotros tengamos los mismos ideales y seamos los mismos, pero tiene otras ideas. Creo que ha llegado la hora de decir ya adiós al Grupo Municipal Andalucista… Yo, ya lo defenderé cuando presente mi nuevo grupo político, me da igual cómo se entienda… Yo no estoy haciendo un cambio en sí, de este no me gusta y me voy a otro, a nosotros no nos queda más remedio, si queremos seguir en política, que cambiarnos, porque este partido ha dejado de existir, no me cambio porque quiera si no porque me obligan… Desde mi nuevo grupo político me plantean que lo haga como yo quiera, aún sigo viendo y debatiendo que puede ser lo mejor… Lo más probable es que me adhiera a concejal no adscrito, que presente, en el próximo pleno, el escrito y sea concejal no adscrito y yo podría seguir en el ayuntamiento, presentando mis mociones, funcionando igual. Y el nuevo grupo político que vamos a presentar, próximamente… Hay personas que han decidido no estar, las circunstancias personales de cada uno, a lo mejor algunos ha sido porque no están de acuerdo con el nuevo grupo, otros que pasan de política, o quieren tomarse un tiempo. Eso sí, no pretendo que el nuevo grupo sea como el que hay hasta ahora, cada uno tiene sus ideales, cada uno tiene sus historias, son políticas diferentes, pero, a nivel de pueblo, nuestro trabajo será en la misma línea, trabajar por nuestro pueblo y trabajar por nuestros vecinos, porque es la aspiración que tenemos…”.

Por ello hacía repaso a la actividad que han desarrollado durante estos seis años, desde el 20 de febrero de 2.013, que fue su presentación, considerando que, en este tiempo, han obtenido el reconocimiento de los vecinos y haber conseguido ser referente en el ayuntamiento, con innumerables reuniones, con todo tipo de colectivos y mociones con propuestas positivas para el municipio.

Prestaba una especial atención a la situación de la carreta A-401, “… La última moción que hemos presentado, (que al final se convirtió en moción institucional, suscrita, por unanimidad, por todos los grupos del pleno municipal), para los arreglos de la A-401. Que debo decir que, en los tres días que llevamos de semana, se están produciendo actuaciones, arreglos. Quiero remarcar que el otro día se convocaba, por el grupo Podemos, una concentración en la plaza del ayuntamiento, públicamente se ha dicho que estábamos invitados, el resto de grupos políticos, por carta, a mí no se me ha invitado por carta, la convocatoria me ha llegado por las redes sociales, yo sabía que había una convocatoria, a la que no pude asistir, por motivos personales, pero, aparte de eso, creo que no es la manera correcta de enfocar una concentración, por parte de un grupo político solo, están en su derecho y lo veo genial, pero creo que no era la manera y más cuando ya existía una unanimidad en todos los grupos políticos, había un consenso, a través de una declaración institucional… Está habiendo algunos arreglos, pero habrá que culminar con señalización vial… Se sabía, antes de esa manifestación, que iba a haber actuaciones, por parte del responsable de carreteras, de fomento, en esa fecha (10 diciembre 2018, en visita al ayuntamiento), ya había anunciado que se iban a llevar actuaciones. Lo único, y eso lo tenemos que entender todos, que en la campaña de aceituna es complicado… Ha sido aflojar la campaña, y se están haciendo las actuaciones…”.

Esta redacción le preguntaba por la posibilidad de haberse incorporado a la confluencia con Izquierda Unida, con el objetivo de quitarle la mayoría absoluta al PSOE, tras unas primeras reuniones que admitía haber mantenido al inicio del proceso, “… Se me había invitado a algunas reuniones, estuvimos asistiendo, para ver la posibilidad de una confluencia. Hemos estado estudiando muchas posibilidades desde nuestro actual grupo. Al final hemos optado por este grupo, lo que hemos decidido, lo hemos decidido entre todos, no nos sentíamos identificados. Nosotros siempre hemos planteado que queremos ser una opción, una alternativa a lo que hemos tenido hasta ahora en Jódar, que ha sido PSOE, Izquierda Unida y demás, entonces desde esa perspectiva, de ser un poco diferentes, y no querer, ni lo que tenemos ahora, ni lo que teníamos antes, queremos ofrecer algo diferente. No podríamos entrar en esa confluencia, independientemente de que los ideales se pudiesen parecer… Nosotros creemos que, a veces, la unión no hace la fuerza, hace el efecto contrario, fíjese que Adelante Andalucía o Unidos Podemos y demás, fíjese el batacazo que se han dado… Y yo creo que aquí en Jódar pasaría igual. En esos partidos, que van a integrar la confluencia, si es que existe, tenemos gente que ya ha participado en política, anteriormente, gente que esos grupos políticos han ido perdiendo, en Jódar, votos, han ido perdiendo la confianza de los vecinos, entonces creemos que, al entrar ahí, no conseguiríamos hacer perder la mayoría al PSOE… Creemos que no es la manera de quitarle la mayoría, en este caso, yo se lo he manifestado a ellos en varias ocasiones, a la señora Cazorla, al señor Padilla, que creemos que, en este caso, la unión en Jódar no haría fuerza, porque ya han estado gobernando, ya tienen un desgaste político y lo que pueden ofrecer es más de lo que ya hemos tenido. Y nosotros, creemos, que se pueden hacer muchas más cosas, desde una visión diferente, sin pertenecer a lo que hasta ahora ha habido…”.