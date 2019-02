Los alcaldes de la Montaña Central se suman a la manifestación de los sindicatos en La Robla

Los sindicatos llevan a la Montaña Central la tercera manifestación por un futuro de la provincia. Quieren poner el foco en una comarca que aúna los dos grandes problemas que afectan a la provincia de León: el fenómeno de la despoblación y la crisis social y laboral que deja el cierre de la minería del carbón. Todos los alcaldes de la zona, al margen de su color político, se han sumado a esta protesta que tendrá lugar este domingo en La Robla a partir de las una de la tarde. Piden a la ciudadanía que salga a la calle para exigir a las administraciones un plan de choque para atajar la sangría poblacional y laboral que azota a la comarca y que se ha visto agravada por el desmantelamiento de la minería. El alcalde de La Robla Santiago Dorado recuerda que en apenas seis años se han destruido más de 650 puestos de trabajo.

Es la tercera manifestación que convocan los sindicatos tras las protestas de León y Ponferrada con 20.000 personas en las calles pidiendo soluciones al declive de la provincia. Un grito, lamentan, que no han escuchado las administraciones a las que acusan de no haber adoptado ni una sola medida contra la despoblación o para atraer industria.

Por cierto que los sindicatos descartan sumarse a la protesta convocada en Madrid por colectivos de Soria y Teruel para exigir medidas contra la despoblación. Dicen que primero prefieren focalizar las movilizaciones en el propio territorio leonés.