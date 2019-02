Gloria y José, un amor de verdad y de por vida

Casi 62 años han pasado desde que Gloria y José se dieran el "sí quiero", aunque parece que hubiera sido ayer a tenor de las muestras de cariño que se profesan esta pareja de octogenarios, residentes del Centro para Mayores Santa Teresa de Linares. En su día a día, son ejemplo de que el tiempo no enfría ni desgasta el amor cuando el sentimiento es verdadero. Una historia que no entiende de fechas concretas, que no necesita de un "día de los enamorados", pues los gestos y detalles son cotidianos para Gloria y José. Y son tantos que incluso despiertan la atención de quienes son testigos de esa relación. "Desde su llegada a la residencia, es alucinante ver el cariño y respeto que se tienen", ha dicho José Vicente Aguilar, gerente del Centro Residencial para Mayores Santa Teresa.

En Hoy por Hoy hemos recogido el relato de un amor que Gloria y José han alimentado desde el principio, cada día, y está claro que así será hasta que la muerte los separe. Vuelve a escucharlo.