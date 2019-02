El SEPLA pide una legislación única para reforzar la autoridad de los pilotos

El sindicato de pilotos SEPLA reclama normativas que permitan a los comandantes tener la autoridad total sobre la aeronave y el acceso de los pasajeros. Piden una legislación internacional que no limite la autoridad de los pilotos dependiendo del país en el que se encuentren. Ahora mismo, la ley les permite bajar a pasajeros que no estén en condiciones de poder evacuar con normalidad la nave o prohibirles directamente el embarque. La Unión Europea no es demasiado explícita al respecto y solo recomienda bajar del avión a los viajeros que no estén en plenas facultades.

El presidente del sindicato, Óscar Sanguino, explica que cualquier medida para prohibir la venta y el consumo de alcohol en aviones y aeropuertos será siempre aplaudida por el colectivo. Recuerda que un problema en tierra se puede convertir en una emergencia en el aire. Subraya la necesidad de aplicar medidas que permitan evitar trastornos al resto de pasajeros, a las compañías aéreas y que pongan en peligro la seguridad.

"Hay filtros para detectar la amenaza. No sería la primera vez que se rechaza a un pasajero que no tenía las condiciones para volar. La ley nos permite que pasajeros que no estén en condiciones de realizar ellos mismos la evacuación le podamos denegar el acceso. Un problema en tierra se puede convertir en una emergencia en el aire" señala Sanguino.