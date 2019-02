La empresa de los 'pisos colmena' planea alquilar hasta 40 habitaciones en un local de 500 metros en Mallorca

La empresa Haibu 4.0, que ha introducido los polémicos 'pisos colmena' en Barcelona, asegura que está preparando un proyecto para alquilar hasta 40 habitaciones en un local de 500 metros cuadrados en Mallorca. De momento, no tiene previsto traer a Balears los cubículos que ha instalado en la ciudad condal, que son tan bajos que el inquilino no puede ni estar de pie. No obstante, la compañía no descarta que estos espacios lleguen en un futuro a nuestra comunidad.

La empresa asegura que la problemática que hay en Balears es distinta a la de Barcelona, por lo que a corto plazo solo se plantea alquilar habitaciones de altura convencional y de unos cinco metros cuadrados.

El empresario Eddie Wattenwil, administrador de Haibu 4.0, asegura en la SER, que está preparando un proyecto para Mallorca -del que todavía se desconocen detalles- en un local de unos 500 metros cuadrados, en donde "podrían caber entre 35 y 40 personas"

A largo plazo, también pretende expandirse a Ibiza. El empresario dice que aún no ha hablado con ninguna administración pública en Balears, y que no piensa "pelearse con todos los alcaldes de España".

Wattenwil afirma que en Barcelona ya ha creado 'pisos colmena' clandestinos. Su plan pasa por conseguir cédulas de habitabilidad para locales comerciales, algo que la normativa actual no permite.