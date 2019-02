Un menor transexual de Palencia espera desde noviembre cita con el endocrino para un proceso hormonal

Raquel Ruiz es presidenta de la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Castilla y León. Pero es algo más. Es la madre de un chico transexual de 17 años que lleva esperando desde noviembre una cita con el endocrino para un proceso hormonal. "En Palencia no están preparados para tratar a estas personas", explica la madre del menor que añade que han sido rechazadas las canalizaciones del caso de su hijo a Burgos y Valladolid.

El joven ha hecho el tránsito social. Todo el mundo le trata por lo que se conoce como "sexo sentido", con el nombre con el que se le identifica y se ha asumido su comportamiento y vestimenta acorde con su entidad. Lo que no ha podido hacer es el tránsito hormonal. Su madre expresa con evidente angustia, que su hijo le está pidiendo "que por favor, le ayude".

La historia de la palentina Raquel Ruiz y de su hijo de 17 años, es la constatación de que la sociedad va por delante de la administración. Palencia no está preparada para este tipo de tratamientos hormonales y en el DNI del menor, aunque aparece el nombre que ha elegido acorde con el sexo sentido, no puede cambiar su mención sexual. Y es que no se permite hasta que se produzca la modificación hormonal que, al menos de momento, no puede recibir.

Raquel Ruiz, que abandera la lucha por el respeto y empatía hacia los menores transexuales en Castilla y León, pensó en los primeros años de la vida de su hijo que era una niña que disfrutaba con cosas de niños. Fue en torno a los diez años, cuando el menor ofrecía ante los demás la imagen de chico y se refería a sí mismo en género masculino. Una orientadora escolar fue clave para reconocer la identidad transexual del niño. Su madre dio un paso al frente hacia el activismo y ahora preside Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Castilla y León. Su historia es la de la lucha por el respeto. También la de conseguir que su hijo sea feliz con el tratamiento que no llega por vivir en Palencia; ciudad en la que no estamos preparados para este tipo de situaciones.