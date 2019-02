SATSE Palencia denuncia que no se sustituye en la residencia Puente de Hierro

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Palencia denuncia que no se sustituye o se demoran las sustituciones en la Residencia Puente de Hierro cuando hay bajas, incidencias y ahora una nueva vacante, lo que está aumentando la presión asistencial de los profesionales de Enfermería en este centro, ya sometidos a una excesiva sobrecarga de trabajo. La última incidencia, una vacante por excedencia, sigue sin cubrirse desde mediados de enero, hecho que SATSE ha reclamado a la Gerencia de Servicios Sociales. La respuesta ha sido que no se sustituye ese puesto porque Función Pública no lo autoriza justificando que no está presupuestado.

SATSE considera que esto último no es cierto porque se trata de cubrir con un sustituto una plaza que es de plantilla, vacante una vez iniciado el año, que por tanto ya estaba presupuestada, y de hecho, su sustitución supone menos gasto, porque el profesional que sustituya a la enfermera en excedencia no percibiría las mismas retribuciones que esta última sino menos.

SATSE Palencia critica también que se haya aplazado la decisión al contestar los responsables de la Gerencia que tardarán quince días más para sustituir esa plaza, algo intolerable a juicio de este Sindicato y que demuestra una vez más la baja consideración que dicha Gerencia tiene hacia sus profesionales y los residentes.

El Sindicato de Enfermería considera esto como un nuevo ataque a la profesión, que ya de por sí, tiene unas condiciones profesionales y laborales peores que los profesionales enfermeros que trabajan en esta Comunidad en el sistema público, como son los de Sacyl, y advierte que este tipo de decisiones aumentan la precariedad laboral de la enfermería y disminuyen la calidad de la asistencia porque se suman a que las enfermeras y enfermeros de las residencias de Servicios Sociales cuentan cada vez con menos personal, hacen más noches, fines de semana, hacen turnos, etc., y su situación profesional, encima, no es reconocida.

SATSE considera que estas decisiones suponen un empeoramiento de las condiciones de los centros del sistema público que desembocan en que éste se deteriore en beneficio del sector privado, lo que confirma la política de promover la cobertura de plazas en residencias privadas.